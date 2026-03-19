El precio del gas y el petróleo se ha vuelto a disparar tras los ataques de Estados Unidos contra varias instalaciones energéticas de Irán, con el crudo llegando a tocar los 110 dólares de media. Este incremento, como se ha analizado en el programa La Linterna de COPE con Expósito, termina tocando el bolsillo del consumidor de manera inexorable, con los carburantes en una espiral de subidas de casi un céntimo al día durante las últimas tres semanas.

Repostar sigue saliendo cada día más caro. En muchas gasolineras ya se ha superado la barrera de los 2 euros por litro, tanto para la gasolina como para el diésel, alcanzando máximos del 2022. Como detalló la periodista Marta Ruiz, si se toman los precios medios, la situación es alarmante: "Tenemos el litro de diésel a 1,90 y el de gasolina a 1,80, es decir, llenar el depósito de gasolina cuesta 22 euros más que hace dos semanas y 30 más el de diésel". Ante esta situación, para muchos conductores buscar gasolineras con precios más baratos se ha convertido en una necesidad.

La mitad del precio son impuestos

En este contexto, Aize, la patronal de las petroleras, defiende que estos precios son fruto de las cotizaciones internacionales empujadas por el petróleo. Aseguran que las estaciones de servicio están siendo transparentes y recuerdan un dato clave: la mitad de lo que pagamos por repostar son impuestos. Esta carga fiscal ha reabierto el debate sobre si el Gobierno debería bajar los impuestos a la gasolina y el gasoil, una medida que beneficiaría a millones de conductores.

EFE Cartel informativo del previo del carburante en una gasolinera de Zaragoza

Todo apunta a que la escalada de precios va a continuar. Así lo ha explicado en 'Clases de Economía de La Linterna' la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, quien advierte que la duración de la guerra en el corazón energético del mundo es clave. La economista califica la situación como un "empobrecimiento masivo que afecta a todo". De hecho, el combustible ha subido ya un par de céntimos desde que arrancó la guerra con Irán, un impacto directo del conflicto.

Es un empobrecimiento masivo que afecta a todo, no solo a los carburantes"

EFE Cartel informativo del previo del carburante en una gasolinera de Zaragoza

El turismo, otro sector afectado

La subida en el precio del carburante no solo afecta al transporte particular o de mercancías, sino que también está impactando en otros sectores clave de la economía como el turismo. Así lo ha señalado Javier Marichal, presidente de la confederación española de hoteles y alojamientos turísticos (CEHAT), mostrando la preocupación del sector ante la escalada de costes.