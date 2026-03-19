El petróleo en máximos: el barril vuela a 113 dólares mientras Trump se desmarca del ataque israelí al gas iraní

Alcanzado un buque en aguas frente a Ras Lafan horas después del ataque contra el complejo de gas qatarí

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha disparado por encima de los 113 dólares este jueves, registrando una subida de más del 5% antes de la apertura de las bolsas europeas. Este incremento se produce en un contexto de máxima tensión tras los recientes ataques a infraestructuras energéticas y buques petroleros en Oriente Próximo, según informa Europa Press.

Las autoridades marítimas británicas han confirmado que un buque ha sido alcanzado por un proyectil a solo cuatro millas náuticas de Ras Lafan, la localidad qatarí que alberga el complejo de gas atacado por Irán.

Adicionalmente, se ha reportado otro incidente en el que el impacto de un proyectil de origen desconocido ha provocado un incendio a bordo de una embarcación a unas once millas náuticas de Jawr Fakan, en Emiratos Árabes Unidos, en la estratégica zona del sureste del estrecho de Ormuz.

La casi paralización del tráfico en este enclave, por el que circula una quinta parte del comercio mundial de petróleo, ha obligado a los productores del Golfo a reducir su producción.

Escalada de tensión en la región

La fuerte subida del crudo es consecuencia directa de la escalada bélica en la región. Según la información disponible, Irán ha atacado un complejo de gas natural licuado (GNL) en Qatar como represalia por el bombardeo previo de Israel contra uno de sus yacimientos de gas más importantes, el campo de South Pars.

Tras los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha desmarcado de la ofensiva israelí. "Estados Unidos desconocía por completo este ataque y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir", ha afirmado en redes sociales.

Trump ha explicado que "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Próximo, ha arremetido violentamente contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars, en Irán".

El mandatario estadounidense ha prometido que "Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar".

Por su parte, la empresa estatal QatarEnergy ha informado de que los ataques iraníes han causado "daños considerables" e "incendios de gran magnitud" en sus instalaciones, aunque este jueves ha dado por controlados los focos.

CONTACTO vía Europa Press Un mapa que representa la isla de Kharg, el golfo Pérsico, Irán, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

Un cuello de botella para la economía mundial

El estrecho de Ormuz, un paso de apenas 40 kilómetros en su punto más angosto, es una pieza clave para la economía planetaria. "Por ahí tenemos el 20 por 100 del crudo que se transporta a lo largo del mundo", ha explicado en COPE el abogado Jaime Albors, experto en derecho marítimo y colaborador del Instituto Marítimo Español.

El bloqueo no solo afecta al transporte, sino "también a la capacidad de producir", y las alternativas para los 20 millones de barriles diarios que transitan por la zona son insuficientes.

Según Albors, los oleoductos existentes, como el Petroline en Arabia Saudita, no tienen capacidad para absorber el volumen bloqueado. La situación se complica con el rol de China, mayor importador de petróleo iraní, que "va a acudir a los mercados alternativos a los que no acudía para suministrar y así copar sus necesidades, entonces lo que va a hacer es meterse a pelear en mercados donde no estaba y con eso incrementar el precio para todos".

Este efecto dominó ya se nota en los precios del diésel, que ha superado al de la gasolina tras subir un 30% en 15 días, elevando el coste de llenar el depósito a más de 100 euros. El impacto se extiende a otras materias primas, como los fertilizantes, cuyo comercio mundial depende en un 13% del estrecho.

Albors advierte de un doble efecto: el aumento del precio del gas como materia prima y la contracción de la oferta, lo que repercutirá en la cesta de la compra a través de la agricultura. Tal como sentencia el experto, "es imposible quedarse al margen de una situación de este tipo".