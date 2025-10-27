Patricia Rubio, trabajadora de la central nuclear de Almaraz: "No puede cerrar, dependen 4.000 puestos de trabajo, es la mayor industria de Extremadura"

El futuro de la central nuclear de Almaraz se ha convertido en un debate nacional. Las tres grandes eléctricas propietarias, Iberdrola, Naturgy y Endesa, ya han solicitado formalmente al Ministerio de Transición Ecológica la prórroga de su actividad hasta 2030, un asunto analizado en el programa 'La Tarde' de COPE con Pilar García Muñiz. La petición busca revertir el plan de cierre pactado en 2019, que preveía la clausura del primer reactor en 2027.

La mayor industria de Extremadura

Patricia Rubio, ingeniera industrial, trabajadora de la central y portavoz de la asociación Mujeres por Almaraz, ha sido contundente en su defensa: "No puede cerrar, dependen 4.000 puestos de trabajo, es la mayor industria de Extremadura". Su testimonio refleja la enorme preocupación en una región donde la planta es un pilar económico fundamental y cuyo impacto va más allá de los empleos directos.

Según ha explicado en COPE Adrián García, responsable de informativos de la cadena en Extremadura, los seis municipios con mayor renta media por persona de la comunidad dependen directamente de Almaraz. Además, la central fija población joven en una tierra envejecida, ya que "el 43 por 100 de la población del entorno nuclear está por debajo de los 40 años", demostrando que el impacto del cierre de Almaraz sería devastador.

Necesitamos energía síncrona y con inercia para evitar los problemas de tensión que tuvimos el día 28 de abril"

Un debate nacional sobre la energía

La solicitud de prórroga se enmarca en un contexto global de inestabilidad geopolítica y una creciente demanda de energía, impulsada en parte por la inteligencia artificial. El colaborador de 'La Tarde', Lorenzo Silva, ha señalado que, si la operación es segura, algo que debe verificar el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene sentido rechazar la continuidad sin debate, especialmente cuando se plantean moratorias para las nucleares catalanas.

A pesar de que Naturgy y las demás eléctricas han dado el paso, el ambiente es de cautela. El Gobierno mantiene que "formalmente no se ha avanzado nada", aunque la presidenta extremeña, María Guardiola, ya ha ofrecido una rebaja del 50% en la ecotasa autonómica como incentivo. Puedes leer más sobre la postura del Gobierno ante la carta de las eléctricas en COPE.es.

La energía nuclear aporta esa estabilidad, porque es una generación síncrona, segura y libre de emisiones"

Voces expertas: nuclear o gas

Los expertos respaldan reconsiderar el calendario, aunque con matices. Jorge Sanz, expresidente de la comisión para la transición energética, ha afirmado que es lógico retrasar el cierre para evitar apagones y la sustitución por gas natural, que elevaría costes y emisiones. "Necesitamos energía síncrona y con inercia para evitar los problemas de tensión que tuvimos el día 28 de abril, que fueron la causa del apagón", ha explicado.

Por su parte, el experto energético Jorge Morales de Labra ha puesto una condición: que las eléctricas asuman el 100% del coste de los residuos radioactivos. También ha advertido de que, en ocasiones, la producción nuclear obliga a desechar energía renovable, lo que se conoce como "vertidos renovables".

Como extremeña, Patricia Rubio ha destacado que la central le dio la oportunidad de desarrollar su carrera en un sector estratégico sin salir de su tierra. Desde su puesto como jefa de la oficina técnica de operación, defiende que Almaraz es una referencia mundial que aporta el 7% de la demanda eléctrica nacional. "La energía nuclear aporta esa estabilidad, porque es una generación síncrona, segura y libre de emisiones", ha sentenciado.