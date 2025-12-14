COPE
Tiempojuegueros por el mundo (14-12-2025)

Hablamos con Nester, un nicaragüense en Wisconsin: "Trabajo en un rancho con unas 1.000 vacas de lunes a domingo. Aquí hay ranchos con 5.000 vacas".

Antonio Pérez del Castillo

