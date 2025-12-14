Tiempojuegueros por el mundo (14-12-2025)
Hablamos con Nester, un nicaragüense en Wisconsin: "Trabajo en un rancho con unas 1.000 vacas de lunes a domingo. Aquí hay ranchos con 5.000 vacas".
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el
1 min lectura23:46 min escucha
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Ramoncín, convencido de cuándo va a convocar Sánchez las próximas elecciones: «Es lo lógico»
El cantante ha opinado en 'Más Vale Tarde' sobre la situación de crisis que vive el PSOE y se ha atrevido a vaticinar la fecha de un posible adelanto electoral