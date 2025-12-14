El candidato al banquillo del Real Oviedo que hace temblar a Paco González: "Es para caerse de la silla, me está doliendo el estómago"

Desde el momento en que se este domingo se ha conocido que Luis Carrión dejaba de ser entrenador del Real Oviedo, son varios los nombres que han salido a la palestra para hacerse cargo del equipo asturiano.

Sin embargo, hay uno que da el periódico regional La Nueva España al que no da demasiada credibilidad el director de Tiempo de Juego, Paco González: "El nombre es para caerse de la silla", advierte.

"Yo espero que sea una broma y que sea el día de los inocentes en México". Según el rotativo citado, el Real Oviedo estaría pensando en Guillermo Almada, actual entrenador del Real Valladolid, en Segunda División.

"Al parecer, el Real Oviedo estaría pensando en un entrenador al que le cantan en el Valladolid 'Almada, vete ya; Almada, dimisión'. El entrenador del Valladolid podría ir de Segunda a Primera al banquillo del Oviedo", seguía comentando Paco González en el mismo tono.

FERNANDO MORIENTES SE SUMA A LA IRONÍA: "PARA CHAMPIONS"

"El Oviedo quiere fichar al talento del Valladolid, que debe ser que en Valladolid no han sabido apreciarlo", continuaba su irónica reflexión. "Me me parecería una broma que un entrenador al que le están poniendo a parir en Segunda División sea la solución para un equipo de Primera División".

Fernando Morientes, presente en Tiempo de Juego en el momento en que Paco González contó la noticia, se sumó al momento: "Quitaron a Paunovic para entrar en Europa, ahora será para entrar en Champions... O sea, que cuidado", advirtió con sentido del humor.

"Es que me está doliendo el estómago, de verdad, de pensarlo", insistió González: "Ya Carrión soliviantó los ánimos allí como para ahora esto", finalizó.