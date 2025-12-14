Un oyente sorprende a Paco González contando cómo descubrió Tiempo de Juego: "Me gustaba una canción de Pepe que sonaba en una radio de Nicaragua"

Paco González, aprovechando la suspensión del Levante - Villarreal debido a la alerta roja por fuertes lluvias, charló con Nester en Tiempojuegueros por el mundo. Un oyente nicaragüense que vive y trabaja en Wisconsin (Estados Unidos).

Durante la conversación se produjo un momento entrañable cuando Nester contó cómo descubrió Tiempo de Juego y se convirtió en un fiel oyente gracias a la figura de Pepe Domingo Castaño. Una historia que sorprendió mucho al director del programa.

La canción que lo cambió todo

La historia de Nester con el programa comenzó en su país natal, Nicaragua, a través de una emisora de música romántica llamada Estéreo Mundo. Allí, un programa llamado 'Los Señores de la Canción' utilizaba como sintonía dos temas de Pepe Domingo. "Me gustaba la canción y entonces busqué en Google quién cantaba", ha relatado. La búsqueda le llevó al nombre de Pepe Domingo Castaño y, al buscarlo en YouTube, "lo que me salió fue de Tiempo de Juego".

Fiel desde 2015

Desde ese momento, en el año 2015, Nester se convirtió en un seguidor incondicional. Según ha contado, su dedicación es tal que escucha el programa los domingos desde las 5 de la mañana hasta las seis y media de la tarde, hora local de Wisconsin, hasta que termina 'el Tertulión de los domingos'. El único espacio que se pierde es el primer partido de los sábados, ya que a las 7 de la mañana y todavía está durmiendo.

El homenaje a Pepe en Nicaragua

Como broche final, Nester ha compartido un detalle que demuestra la trascendencia de Pepe Domingo Castaño más allá de España. El día de su fallecimiento, la misma radio nicaragüense con la que descubrió Tiempo de Juego le rindió un homenaje especial: "En esa radio le hicieron un homenaje, música de Pepe todo el domingo".