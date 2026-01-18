"Me dedico a la cocina y la base de una buena croqueta tiene que tener 60 gramos de harina, un litro de leche y tres hojas de gelatina, a partir de ahí, lo que te dé la gana"

En el marco del Día Internacional de la Croqueta, el programa 'La Tarde' de COPE ha vivido un momento culinario estelar. Las presentadoras, Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, han invitado a los oyentes a compartir cuál es su croqueta preferida, abriendo el apetito de la audiencia con un desfile de sabores y tradiciones que demuestran por qué es uno de los platos más queridos de la gastronomía española.

La receta infalible para una bechamel de profesional

Entre las llamadas de los 'fosforos', ha destacado la de un oyente que se ha presentado como cocinero profesional y no ha dudado en compartir su secreto para la croqueta perfecta. Su revelación ha causado sensación, ya que promete una textura ideal para cualquier tipo de relleno. Su variedad favorita, según ha confesado, es la de "manzana y foie", que ha calificado como "de muerte". El debate sobre si las croquetas están sobrevaloradas es recurrente, pero con recetas así es difícil encontrar un restaurante donde estén más ricas que en casa.

El truco, según el experto, reside en las proporciones exactas y un ingrediente sorpresa. "La base de una buena croqueta tiene que tener 60 gramos de harina, un litro de leche y tres hojas de gelatina, y ya a partir de ahí la puedes hacer de jamón, de lo que te dé la gana", ha explicado en antena. Esta fórmula magistral asegura que las croquetas queden "que te mueres".

La precisión de la receta ha sido muy aplaudida en el estudio. Rosa Rosado ha celebrado tener por fin unas cantidades exactas, en contraposición al tradicional "a ojo" de las madres y abuelas que a menudo resulta imposible de replicar. "Aquí el truquito del cocinero con gelatina. Esto no puede estar malo", ha comentado la presentadora. Para los que buscan alternativas más ligeras, existen versiones como las bombas de coliflor y pollo en freidora de aire.

La tradición familiar manda

El programa también ha servido para recordar el valor sentimental de este plato. Otra oyente ha compartido que durante años las croquetas estrella en su casa eran las del cocido, que preparaba para sus hijas y que salían "muy suaves y muy buenas". Una tradición que pasa de generación en generación.

Un enfriamiento adecuado de la masa es esencial

Ahora, la tradición continúa con sus nietos, aunque los gustos han cambiado ligeramente. "A mi nieto le encantan las croquetas, y es de jamón", ha relatado. Sin embargo, también ha presumido de sus croquetas de bacalao, asegurando que "de cualquier manera, [están] riquísimas". Un testimonio que confirma que, ya sean clásicas o innovadoras, las croquetas unen a la familia en torno a la mesa.