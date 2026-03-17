Un documentalista español revela la cara oculta de Irán: un país moderno con una "represión horrible"

El documentalista y viajero Letal Crysis ha compartido en COPE una radiografía de Irán, un país que recorrió en febrero de 2023 y que define como un territorio de enormes contrastes. Tras visitar desde la capital, Teherán, hasta la frontera con Pakistán, el experto describe una nación "sorprendentemente moderna" en sus infraestructuras, pero sometida a una "horrible" represión, especialmente desde las últimas revueltas.

La represión y el papel de la mujer

La situación de los derechos humanos en Irán ha sido crítica, según confirma el documentalista. Las protestas han sido duramente reprimidas, con miles de muertos y desaparecidos, como denunciaba el testimonio del joven iraní Amir. "Hay muchos cadáveres desaparecidos, hay mucha gente desaparecida, hay familias que buscan sus hijos o sus hijas, no saben si están muertos o vivos", relataba.

Hay muchos cadáveres desaparecidos, hay mucha gente desaparecida, hay familias que buscan sus hijos o sus hijas, no saben si están muertos o vivos" Letal Crysis Documentalista

Letal Crysis, que se encontraba en el país poco después de las revueltas, confirma la gravedad de la situación. "Todo indica que, en efecto, la situación ha sido crítica, esa forma de arremeter contra su propio pueblo, algo que tristemente vemos en diferentes países del mundo y que es algo horrible", ha afirmado, destacando que el régimen llegó a cortar Internet para que no saliera información.

Sobre la situación de la mujer, el documentalista observó "aires de revolución no islámica" y vio a muchas mujeres en Teherán sin cubrirse la cabeza. Sin embargo, matiza que el régimen castiga con más dureza la reivindicación política que el acto en sí. "Cuando de verdad se vuelven en contra de ti, no es cuando lo haces, sino cuando lo haces para reivindicar", explica, poniendo como ejemplo a la pareja encarcelada por bailar en público y difundirlo en redes sociales.

Cuando de verdad se vuelven en contra de ti, no es cuando lo haces, sino cuando lo haces para reivindicar" Letal Crysis Documentalista

Esta dualidad también se refleja en la vida social. El documentalista explica que existe "una diferencia brutal enorme entre la realidad, puertas hacia adentro de cada hogar, y después en la calle". Según le contaron, "de hogar para de puertas para adentro en los hogares, ahí hay fiestas", mientras que en el espacio público se debe mantener la compostura.

Un país "sorprendentemente moderno"

Pese a la imagen de un país anclado en la tradición, Letal Crysis se encontró con una realidad distinta. "Encontré un país, para mi sorpresa, bastante moderno, desarrollado, a nivel de centros comerciales, tiendas de las calles", comenta, en contraste con la idea preconcebida que tenía o con la situación de países como Afganistán, que describe como "un viaje al pasado".

Esta modernidad, sin embargo, no es uniforme en todo el territorio. El documentalista recorrió el eje central hasta el sur y la región del Baluchistán, frontera con Pakistán, donde la población es mayoritariamente suní y las costumbres, mucho más cerradas. "Allí sí que a la mujer no se la puede ni ver ni, bueno, sí la ves en la calle, pero no ves sus rostros, no puedes pararte a hablar con ellas", explica.

El potencial de Irán como decimoctava economía del mundo, con enormes reservas de gas y petróleo, se ve frenado por las fuertes sanciones económicas. "Es uno de esos países que su potencial es mucho más que la realidad en la que vive", señala Letal Crysis, apuntando que a menudo carecen de la tecnología necesaria para explotar todos sus recursos energéticos.

El corredor comercial que nadie menciona

Más allá del petróleo, el documentalista pone el foco en un punto estratégico clave del que, asegura, no se habla en los medios: el puerto de Sabahar (Chabahar). Situado en el sureste, este puerto forma parte de un corredor comercial que conecta por vía terrestre y ferroviaria el océano Índico con el Mar Caspio, y desde allí con Rusia y Europa del Este, ofreciendo una alternativa al Canal de Suez.

Según la "intuición" del documentalista, este corredor es una de las claves ocultas del conflicto geopolítico. El control de este canal comercial, vital para países como India y China, sería un golpe estratégico para los rivales de Estados Unidos. "Se ha hablado mucho de que Irán es uno de los principales proveedores de petróleo de China, ahí está una asestada que daría un rival directo de Estados Unidos, pero también controlaría el canal este", reflexiona.