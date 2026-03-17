Tiran un tabique en una reforma y aparecen 10 libros en 1992: el descubrimiento bibliográfico es uno de los más sorprendentes de la reciente historia

El programa 'La Linterna', con Ángel Expósito, ha contado la historia de cómo un hecho fortuito en Barcarrota, un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz, ha derivado en uno de los descubrimientos bibliográficos más sorprendentes de la historia reciente de España. Todo comenzó en 1992 durante unas obras en una vivienda. Al derribar un tabique, apareció un fardo con diez libros del siglo XVI que habían sido emparedados, un hallazgo tan inesperado como otros objetos históricos encontrados por casualidad.

Dentro de una hornacina protegida con paja y ceniza se encontraba una pequeña pero valiosa colección de volúmenes. Entre ellos había auténticas rarezas como tratados de magia, manuales religiosos, textos satíricos y, sobre todo, una de las ediciones más antiguas conocidas de la novela picaresca: el Lazarillo de Tormes, impresa en 1554. Este conjunto de obras prohibidas o perseguidas en su época ofrecía una ventana única a un pasado de circulación clandestina de ideas.

El misterio del hidalgo portugués

Durante años, los investigadores se preguntaron quién escondió los libros y por qué. El filólogo Pedro Martín Baños ha arrojado luz sobre el enigma. Aunque las primeras hipótesis apuntaron a un clérigo o un médico, su trabajo señala a Fernando Brandhao, un hidalgo portugués de Évora. La pista clave ha sido un pequeño amuleto de papel con inscripciones mágicas hallado junto a los libros y dedicado a él, un descubrimiento que recuerda a otros hallazgos sorprendentes como el de la cueva olvidada en Cáceres.

Alamy Stock Photo Estatua de Hernando de Soto, Barcarrota, Badajoz

Las investigaciones de Martín Baños, basadas en documentos de la época, apuntan a que Brandhao estaba siendo perseguido por la Inquisición portuguesa a mediados del siglo XVI. En los archivos constan denuncias en su contra por "blasfemias, prácticas mágicas y por mantener relaciones sexuales con algunos de sus criados". Estas acusaciones, que podían costarle la vida, le habrían obligado a abandonar Portugal e instalarse en Barcarrota, cerca de la frontera.

La censura de la Inquisición

En su nuevo hogar, el hidalgo reunió una biblioteca con libros que circulaban de manera clandestina por Europa, desde tratados de quiromancia y exorcismos hasta una obra erótica italiana. En esa época, la Inquisición intensificó sus esfuerzos para controlar el conocimiento, ya que se consideraba que "los libros eran vectores de penetración de ideas peligrosas", como se ha analizado en el programa. Este control sobre el saber es un fenómeno histórico de gran impacto, comparable al que generan otros descubrimientos que cambian el mundo.

Los libros eran vectores de penetración de ideas peligrosas"

El momento decisivo llegó en 1559, cuando el inquisidor general publicó el Índice de Libros Prohibidos. En él, obras como el 'Lazarillo de Tormes' pasaron a estar oficialmente censuradas. Ante el temor de una denuncia o un registro en su casa, el hidalgo portugués tomó una drástica decisión: en lugar de destruir su preciada biblioteca, la emparedó con la esperanza de poder recuperarla en el futuro, cuando el peligro de la persecución hubiera pasado.

EFE/Flores El secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo, Agustín Sánchez Moruno, hizo entrega de la nómina-amuleto de la Biblioteca de Barcarrota al director de la Biblioteca de Extremadura, Justo Vila. En la imagen, detalle del amuleto

Un tesoro contra el olvido

Sin embargo, Fernando Brandhao nunca regresó a por ellos. Los libros permanecieron ocultos durante más de cuatro siglos, hasta su hallazgo en 1992. Hoy, la conocida como biblioteca secreta de Barcarrota se conserva como un testimonio único. Como explica el experto, "la biblioteca de bancarrota constituye una preciosa cápsula en el tiempo que nos retrotrae a los tiempos de la inquisición". Es un pequeño tesoro emparedado que representa la lucha contra la censura y la importancia de la circulación de ideas en la Europa del Renacimiento.