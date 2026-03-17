Secundino Sacristán, el mayor receptor de sangre de España: "Lo que me emociona de verdad es cuando tengo mis dos bolsas de sangre esperándome en el hospital. Es el mayor regalo que nos pueden hacer"

Paco del Amo, mayor donante de sangre de Europa; y Secundino Sacristán, mayor receptor de sangre en 'La Tarde'

Este martes, el programa 'La Tarde' de COPE ha unido en la misma mesa a dos hombres que representan las dos caras de la donación de sangre. Francisco del Amo, reconocido como el mayor donante de sangre de Europa, ha realizado más de 540 donaciones, mientras que Secundino Sacristán ha salvado su vida gracias a más de 1.350 bolsas de sangre, convirtiéndose en el mayor receptor de España.

Con este encuentro, se pone de manifiesto que entre el que da y el que recibe se encuentra la vida.

Una vida dedicada a donar

Francisco del Amo, originario de Ciudad Real y residente en Burgos, lleva casi 50 años donando sangre. Su historia como donante comenzó en 1977, cuando su madre le insistió para que la acompañara. "Yo siempre digo que me llevó de una oreja", ha bromeado Del Amo, aunque ha aclarado que su madre "conseguía las cosas repitiéndolo muchas veces", y para que se callase, fue. Aquella primera vez se convirtió en un hábito que ya es parte fundamental de su vida.

Actualmente, Francisco del Amo dona aproximadamente cada 15 o 20 días, principalmente plasma o plaquetas, y asegura no notar ningún efecto adverso, ni siquiera cuando trabajaba como albañil.

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"Toda mi vida he sido albañil, yo tenía la costumbre de ir a donar a primera hora, y me podía ir a un andamio", ha relatado, desmintiendo mitos sobre la debilidad postdonación Con humor, ha añadido que "lo único que no hace donar sangre es adelgazar, porque mi tripa la sigo teniendo".

Durante la entrevista, Del Amo ha hecho varias aclaraciones. Ha explicado que su sangre, del grupo 0 positivo, puede donarse a todos los grupos excepto al 0 negativo, siendo este último el donante universal.

También ha matizado que su título no es de "campeón", un término que considera competitivo, sino un "reconocimiento como mayor donante del mundo" otorgado por la FIO (Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre) por sus donaciones altruistas, a diferencia de quienes cobran por ello.

Vivir gracias a la solidaridad

Al otro lado del gesto solidario se encuentra Secundino Sacristán, un vallisoletano de 61 años que necesita transfusiones para vivir. Debido a una enfermedad genética que padece desde los seis años, ha recibido más de 1.350 bolsas de sangre. Tú no eliges. Tú necesitas esta sangre para vivir", ha afirmado con rotundidad.

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Cada 15 o 21 días, Secundino acude al hospital para recibir dos bolsas de glóbulos rojos, un proceso que puede durar "8 o 9 horas". Ha confesado que "a nadie nos gusta ir al hospital, nadie nos gusta estar hospitalizado, nadie nos gusta que nos pinchen el brazo", pero sabe que es su única opción para seguir adelante.

Como vicepresidente de ALETA, la asociación de lucha contra las talasemias, conoce de cerca la necesidad vital de sangre para muchos pacientes.

Un gesto que salva vidas

Francisco del Amo, que ya conocía personalmente a Secundino, ha destacado la grandeza del acto anónimo de donar. "Posiblemente, la grandeza de ser donante de sangre es que no sabes a quién le estás pudiendo ayudar, incluso a salvarle la vida", ha reflexionado.

Ambos han lamentado la baja cifra de donantes en España, que apenas supera el millón de personas, un 4% de la población que podría hacerlo. Una cifra que Del Amo ha calificado como "ridícula".

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El testimonio más emotivo ha llegado con las palabras finales de Secundino Sacristán, quien ha explicado lo que siente al recibir las transfusiones. "Lo que me emociona de verdad es cuando tengo mis dos bolsas de sangre esperándome en el hospital. Para mí es un gran día, y sé que sin eso no puedo vivir, y es el mayor regalo que nos pueden hacer", ha expresado.

Unas palabras que resumen la importancia de un gesto sencillo que, como se ha recordado, "no se fabrica, se comparte".