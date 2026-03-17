Una periodista valenciana regresa a las Fallas desde Miami tras 12 años: "Es algo que no se puede explicar con palabras"

La emoción de volver a casa por Fallas se ha hecho realidad para Marta Planells, una periodista valenciana que vive en Estados Unidos desde hace doce años. En una entrevista en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, Planells ha compartido la ilusión que siente al regresar a Valencia para participar en uno de los actos más esperados: la Ofrenda Floral a la Virgen de los Desamparados.

Una conexión con la identidad valenciana

Después de una ausencia de 12 años sin pisar unas Fallas y 17 sin vestirse de fallera, el regreso de Marta es especialmente significativo. Para ella, la experiencia va más allá de la religión: "Es una cosa que me conecta mucho con mi identidad, con ser valenciana, con donde crecí, lo que hice desde pequeña", ha explicado. Y ahora que vive fuera, asegura, "es algo que significa mucho más que antes".

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La periodista, miembro de la comisión Matías Perelló-Luis Santángel, ha relatado que este año "se me han alineado los planetas" para poder hacer el viaje. Un esfuerzo que ha merecido la pena, ya que volar desde Miami, donde reside, no es sencillo: "Es una inversión económica porque volar desde Estados Unidos no es barato y menos ahora".

Planells trabaja en el medio estadounidense en español Telemundo, donde informa a la población latina. Sus compañeros de trabajo están siguiendo las fiestas a través de sus redes sociales y "están alucinando", según cuenta. De hecho, ha compartido con ellos fotos de los monumentos con sátira de Trump y Milei, y hasta le han pedido que les mande las imágenes para uno de sus programas.

El ritual de vestirse de fallera

El día de la Ofrenda Floral ha comenzado para Marta con un ritual muy especial: su madre le ha hecho el peinado tradicional. "En mi caso, siempre me ha peinado mi madre, y esta vez no iba a hacer menos", ha comentado, destacando que es una tradición familiar. Unas horas antes de desfilar, ya se encontraba inmersa en los preparativos.

Respecto al traje, Planells ha admitido con humor que "cómodo, cómodo no es, no es como llevar unos vaqueros". Sin embargo, ha señalado que los trajes han mejorado y ahora son más llevaderos. Con gran sorpresa, ha revelado que se ha podido volver a poner el mismo traje que usó a los 16 años, aunque ahora tiene 37.

El acto más emotivo de las Fallas

De todos los momentos de las fiestas, Marta Planells se queda con la Ofrenda Floral. "La ofrenda es siempre el acto más emotivo y en el que más me emociono", ha confesado en COPE. Para ella, la sensación de desfilar por la plaza es única: "Pasar por la plaza, ver la Virgen, a todos los valencianos superemocionados... es algo que no se puede explicar con palabras".

Pasar por la plaza, ver la Virgen, a todos los valencianos superemocionados, es algo que no se puede explicar con palabras" Marta Planells miembro de la comisión Matías Perelló-Luis Santángel

Otro de los aspectos que más ha echado de menos estos 12 años de ausencia es el característico olor a pólvora. "Desde que llegué es una cosa que me lleva directamente a mi infancia. A estar con mis primos, con mi hermano, tirar petardos, ir a la Mascletá", ha recordado, subrayando la profunda conexión sensorial que tiene con la fiesta.