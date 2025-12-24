Carlos Herrera (68), sobre su tortilla de patatas: "Confito la patata, pero acabo tostándola, la voy machacando con la rasera; cuantos más huevos, más jugosa"

Carlos Moreno 'El Pulpo', conductor de Poniendo las Calles, ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de la radio: cómo prepara la tortilla de patatas el comunicador Carlos Herrera. Conocido por ser un "excelente comunicador y un periodista número 1", Herrera también tiene fama de cocinar "muy bien", y su receta para este plato tan español ha generado gran expectación, un plato sobre el que otros chefs también tienen sus trucos.

El método Herrera: confitar, tostar y machacar

Durante su intervención, Herrera ha explicado su técnica paso a paso. El primer paso es confitar la patata. "Confito la la patata, pero la acabo tostándola", ha detallado el comunicador. A continuación, utiliza un utensilio clave: "la voy machacando con la rasera". Este proceso le da una textura especial antes de mezclarla con el huevo.

El secreto para una jugosidad perfecta, según Herrera, reside en la proporción de huevos. Después de escurrir el aceite de las patatas, las mezcla y cuaja la tortilla. Su máxima es clara: "cuantos más huevos, más jugosa". Un consejo que muchos seguidores de la tortilla poco cuajada seguramente apreciarán y que recuerda al truco del chef Dabiz Muñoz para elaborar una tortilla de patatas deliciosa.

La eterna polémica: ¿con o sin cebolla?

La conversación en el programa de COPE, que contó con la intervención de Alberto, no tardó en abordar el debate que divide a España: la tortilla con o sin cebolla. Tras una defensa del 'concebollismo', la respuesta de Herrera fue tajante y con un toque de humor: "No, perdona, hijo, eso no te lo he enseñado yo".

La polémica quedó servida y Carlos Moreno 'El Pulpo' aprovechó para invitar a la audiencia de Poniendo las calles a compartir sus propias recetas y preferencias a través de las redes sociales. Este debate gastronómico surge en un momento en que el coste de los ingredientes básicos se ha visto incrementado, tal como analizaba la experta económica Pilar García de la Granja.