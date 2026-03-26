"En el caso de eutanasia de Noelia Castillo el sistema entero ha fallado, ¿esto es un precedente? Seguro que el sufrimiento ha sido infinito, pero deberíamos mirar un poco más allá"

Tal y como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, la noticia se ha confirmado a última hora de la tarde: Noelia Castillo, la joven barcelonesa de 25 años, ha muerto tras recibir la eutanasia. La prestación se ha aplicado según estaba previsto en Barcelona, mediante un protocolo médico de un cuarto de hora que ha incluido un tranquilizante de acción rápida, un anestésico y un bloqueante neuromuscular en dosis mortales. La sentencia que respaldaba su petición reconocía una discapacidad del 74% y severos trastornos psiquiátricos.

Un debate sobre la vida y la dignidad

La decisión ha avivado un intenso debate. El presidente de la conferencia episcopal española, monseñor Luis Argüello, se ha pronunciado recordando que un médico debe trabajar siempre por la vida. Argüello ha afirmado que "un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal, empoderada y compasiva que parezca" y ha lanzado una seria advertencia sobre las implicaciones de estas decisiones.

Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido"

En la misma línea, el psicólogo Alfonso Echavarri, que trabaja a diario con personas en situaciones límite en el Teléfono de la Esperanza, ha asegurado en COPE que estas personas no quieren morir, sino "dejar de sufrir". Echavarri ha reivindicado la dignidad inherente de cada persona, independientemente de su estado de salud mental: "A mí me duele cuando se habla de muerte digna, ¿no? Lo que es digna es la persona". Ha señalado que las decisiones en estos casos están tan condicionadas que la libertad queda en entredicho.

EFE Numerosos periodistas y curiosos esperan a las puertas del Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), el desenlace de la eutanasia de Noelia Castillo, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia y que había solicitado la eutanasia a la que su padre se opuso judicialmente, y que según anunció ella misma en una entrevista en televisión, la recibirá este jueves

La alternativa de los cuidados paliativos

Desde el ámbito legal, Guillermo Morales, abogado experto en derecho constitucional y derechos humanos, ha apuntado directamente a la carencia de una ley de cuidados paliativos en España como uno de los grandes vacíos del sistema. Morales ha sugerido derogar la actual ley y ha puesto como ejemplo el caso de Francia, donde "el senado francés rechazó el proyecto de ley de eutanasia y, de hecho, no solo ha contestado con una proposición de ley alternativa de cuidados paliativos". El experto confía en que España siga este camino.

El caso ha abierto un profundo debate social que ha sido analizado en profundidad en programas como 'La Linterna', donde filósofos y expertos abordan la cuestión desde múltiples perspectivas para tratar de entender sus complejas ramificaciones.

El sistema entero ha fallado

En su análisis en 'La Linterna', el comunicador Ángel Expósito ha reflexionado sobre la cadena de fallos que han llevado a este desenlace. "Desde cuando le retiran la custodia a sus padres, la propia familia antes, hasta hoy", ha señalado, poniendo el foco en un fracaso colectivo. La pregunta sobre las consecuencias resuena con fuerza: "¿Qué vendrá después? ¿Esto es un precedente?".

Noelia Castillo, joven que recibe la eutanasia este jueves, durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles'

El sistema entero ha fallado"

El sufrimiento de Noelia ha sido "infinito", pero su caso obliga a "mirar un poquito más allá de la política y de los medios". La reflexión final apunta a la responsabilidad del profesional que ejecuta la prestación y al debate sobre los límites de la enfermedad mental para aplicar la ley, un interrogante que queda abierto tras esta trágica noticia.