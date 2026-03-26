Feliciano López, sobre la frustración de Carlos Alcaraz: "Me ha sorprendido por el momento en el que vive, pero, si le conoces, es un jugador tremendamente expresivo"

Las imágenes de Carlos Alcaraz golpeado por la frustración durante su eliminación en el Masters 1.000 de Miami han generado un notable debate. Sus palabras, "No puedo más, me voy a casa", captadas en pleno partido, resultaron chocantes viniendo del número uno del mundo. Para analizar la situación, Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, ha intervenido en 'El Partidazo de COPE' para ofrecer su perspectiva sobre el tenista murciano.

Sorpresa por el momento, no por el jugador

Feliciano López ha admitido su asombro inicial, pero no por la reacción en sí, sino por el contexto. "Me ha sorprendido por el momento que vive", explicó, argumentando que Alcaraz atraviesa el mejor momento de su carrera, con una estabilidad mental y de juego que "ha hecho una evolución brutal" en el último año y medio. En su opinión, es un jugador que ha dejado de tener caídas ante rivales de menor nivel, algo que sí ocurría antes.

Me ha sorprendido que en el momento que está viviendo ahora, haya sentido esa sensación de agobio"

Alamy Stock Photo Sebastian Korda (EE. UU.) durante su partido de tercera ronda individual masculino derrota a Carlos Alcaraz (ESP) en el Abierto de Miami el 22 de marzo de 2026, en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida.

Sin embargo, el extenista toledano ha subrayado que este tipo de arrebato es consustancial a la forma de ser del murciano. "Si le conoces, es un jugador tremendamente expresivo", afirmó. López recordó otros episodios, como sus conversaciones con Juan Carlos Ferrero o sus lamentos en pista durante partidos contra Sinner en Wimbledon, para ilustrar su punto. "Carlos tiene esa personalidad, para bien y para mal, es un jugador expresivo, que no tiene miedo a mostrar lo que siente en una pista", sentenció.

La defensa de Nadal y el valor de ser disruptivo

Esta visión es compartida indirectamente por figuras como Rafael Nadal, quien recientemente salió en su defensa afirmando que es imposible "ganar todos los partidos del año". López ha querido diferenciar la personalidad de Alcaraz de la de otros tenistas como el propio Nadal, que "rara vez" mostraba debilidad. Considera "absurdo" compararles y defiende que la "personalidad arrolladora, un poco disruptiva" de Carlos es, en gran medida, parte de su éxito.

Viniendo de Carlos, a mí no me preocupa, la verdad""

Por todo ello, López ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. "Entiendo que es una imagen un poco chocante, pero viniendo de Carlos, a mí no me preocupa, la verdad", concluyó sobre este punto. Esta naturalidad es la que, según él, le permite ser impredecible y sorprendente en la pista.

Alamy Stock Photo Sebastian Korda (EE. UU.) durante su partido de tercera ronda individual masculino derrota a Carlos Alcaraz (ESP) en el Abierto de Miami el 22 de marzo de 2026, en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida.

El riesgo de mostrar debilidad

A pesar de no estar preocupado, Feliciano López sí ha reconocido el riesgo táctico de exteriorizar la frustración. Ha señalado que, aunque la diferencia de nivel de Alcaraz con la mayoría es tan grande que puede ganar "incluso cuando está mal, cansado, agobiado o pasando un mal día", estas acciones dan "pistas al rival". "Si le ve diciéndole a su entrenador que está quemado, que se quiere ir a casa, también al otro le das motivos para creer un poquito más en la victoria", analizó.

Con tan solo 22 años, la gestión de la frustración es una de las áreas donde Alcaraz seguirá evolucionando. Aunque en el pasado se ha arrepentido de gestos como romper una raqueta, su carácter pasional forma parte de su identidad. Ahora, tras el tropiezo en Miami, Carlos Alcaraz ya pone el foco en la temporada de tierra batida, donde buscará seguir cosechando éxitos.