El pasado del Papa Francisco en Buenos Aires: "Bergoglio viene del fin del mundo porque para Europa esto es otra realidad"

En las últimas semanas, la atención mediática y pública se ha centrado en Roma, donde el estado de salud del Papa Francisco ha mantenido en vilo a fieles y observadores. Afortunadamente, el Sumo Pontífice se encuentra ya en su residencia de Santa Marta, experimentando una progresiva mejoría en sus capacidades respiratorias, motoras y vocales. Así, hay un lugar donde su evolución se sigue con especial atención: Buenos Aires, la ciudad que aún conserva la huella imborrable del cardenal Bergoglio, o del "padre Jorge", como muchos aún le recuerdan.

Barrios como Caballito, Flores o Retiro fueron testigos de su labor pastoral, primero como obispo auxiliar y, más tarde, como arzobispo y cardenal. En aquel Buenos Aires existían (y siguen existiendo) las villas miseria, donde Bergoglio dejó una profunda impronta de servicio y solidaridad. Maradona y Messi están presentes en murales, pero el Papa Francisco rivaliza con ellos en popularidad. Allí Expósito ha conocido al padre Tonga, párroco de la Villa 15, más conocida como Ciudad Oculta, donde viven más de 40.000 personas.

“Tonga me espera fuera de la villa tomando mate, me bajo del taxi y caminando bajo su protección llego a la Parroquia”, relata el director de La Linterna.

Un Papa del fin del mundo

En las paredes del despacho del sacerdote, las fotos de Messi y Maradona comparten espacio con fotos de la Madre Teresa de Calcuta, banderines del Papa y la bufanda de River Plate. Tonga, Gastón al revés, siempre quiso ser sacerdote para ayudar a los pobres: “Le dije que quería ir a las villas”, explica en COPE el sacerdote. “Era el lugar donde sentía que Dios me llamaba y que quería estar, y él me escuchó siempre con algún chiste, pero con mucha delicadeza me escuchó y me dijo que iba a ser así, que a él le parecía muy bueno y era importante”.

Tonga se considera a sí mismo como un misionero y, explica, no hace falta ir a África para serlo. “Ser misionero es una característica del cristiano, digamos, más allá de ser sacerdote, es una realidad particular de las villas, de estar dentro de la ciudad, pero tener una realidad muy particular, muy propia, que es constantemente una iglesia en salida”, se sincera el padre Tonga con Expósito.

La relación actual con Bergoglio

“La parroquia es el barrio entero, no es solo el que viene al templo, sino lo que pasa, lo que sucede en el barrio, la iglesia lo acompaña, lo abraza y está ahí”, explica. Tonga recuerda aquella primera frase de Francisco como Papa: 'Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar un Papa casi al fin del mundo'. “Viene del fin del mundo en el sentido de un lugar bien de abajo, que para Europa o para Estados Unidos es otra realidad”, apunta. Reconoce que mantiene contacto con Bergoglio vía mail. “No muy seguido pero hemos tenido algún que otro contacto”.

“No ha cambiado nada, acá cuando estaba en Buenos Aires, lo llamabas o le pedías para hablar con él y, al ratito o al otro día, te llamaba, una rapidez en contestar impresionante y hoy como Papa igual”.