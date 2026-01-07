Los escenarios que se abren tras la captura a Maduro y cómo afectará a las empresas españolas: "Antes no se podía entrar sin la vía de la cúpula del Gobierno"

La creciente inestabilidad en Venezuela mantiene en vilo el futuro de las cerca de 60 empresas españolas que operan en el país, conviviendo con una incertidumbre que se ha intensificado ante el papel que pueda jugar Estados Unidos en la gestión de los recursos del país. Así lo ha analizado la experta en comercio internacional y directora de Tucomex, Cristina Peña, en el programa 'Herrera en COPE' junto a Jorge Bustos.

Dos futuros opuestos para Venezuela

escucha aquí el podcast Cristina Peña, experta en comercio exterior La entrevista de las 9H Escuchar

Según Peña, la situación puede derivar en escenarios muy diferentes. El más optimista sería "una transición progresiva a una apertura internacional", lo que favorecería la estabilidad económica, atraería inversión extranjera y ofrecería herramientas financieras confiables. Este marco permitiría garantizar los pagos y estabilizar las operaciones empresariales.

Por otro lado, existe un escenario pesimista en el que la intervención estadounidense desemboque en un conflicto internacional. Peña advierte que el peor escenario para las empresas españolas sería que Estados Unidos desboque su "codicia" y acapare los recursos. "Todo lo que es faltar a la soberanía de un país es una invasión", ha afirmado la experta, alertando de que podría generar una grave crisis política o incluso un golpe de estado.

Todo lo que es faltar a la soberanía de un país es una invasión" Cristina Peña Experta en comercio exterior

El petróleo, en el centro de la estrategia

La experta no tiene dudas de los intereses estadounidenses: "Que Estados Unidos tiene intereses en el petróleo de Venezuela, por supuesto, que va a querer en la siguiente fase de toda esta película estar presente, por supuesto, que quiere meter a sus empresas petroleras en Venezuela, no hay ningún tipo de duda". Venezuela posee enormes reservas de petróleo, comparables a las de los países árabes, pero sus infraestructuras son pésimas y no permiten aprovechar ni una cuarta parte del potencial.

Paula Izquierdo Por qué lo sucedido en Venezuela puede afectar al precio del petróleo a nivel mundial

Para Estados Unidos, que es un gran consumidor de petróleo, el crudo venezolano es una alternativa atractiva al fracking, su método de extracción nacional, que es muy caro y tiene una pobre percepción medioambiental. El estilo de la administración Trump, según Peña, es muy agresivo: "Amenazo, cumplo y luego ya negocio", pero podría optar por una vía más suave, estimulando la inversión extranjera para mejorar infraestructuras clave como las telecomunicaciones, la ingeniería y los transportes.

La posición de España

A pesar del complejo panorama, Peña considera que España no ha perdido el tiempo.

Las empresas españolas se encuentran en la misma situación que las del resto del mundo, ya que ha sido imposible entrar en el mercado venezolano por las vías comerciales tradicionales. "Las empresas venezolanas no podían pagarte, necesitaban una financiación que nadie les da y no pueden sacar divisas de la manera correcta", explica.

EFE Alegría de cientos de ciudadanos venezolanos en Madrid tras el operativo militar de parte de Estados Unidos contra Venezuela para arrestar a Nicolás Maduro

La única vía de entrada era a través de contactos en las cúpulas gubernamentales, algo inaccesible para la mayoría. Por ello, ni españoles, ni daneses ni brasileños han podido operar con normalidad. De cara a una futura apertura, la experta concluye que los países y empresas que "vayan de la mano de Estados Unidos" serán los que finalmente "se acaben llevando parte del botín".