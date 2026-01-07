"En economía, quien controla los cuellos de botella controla el mercado, y en Groenlandia hay elementos que la convierten en una póliza de seguro"

El analista económico Marc Vidal ha analizado en la sección 'Salida de emergencia' del programa Herrera en COPE la creciente importancia de Groenlandia en el tablero mundial. Según Vidal, la isla "no es solo una isla helada perdida en el mapa, es un activo económico de primer orden". Su valor real no se encuentra en su escasa población, de apenas 56.000 habitantes, sino en su posición, sus recursos y su papel clave en las cadenas de suministro del siglo XXI.

Escúchalo en Podcast El tesoro de Groenlandia, por Marc Vidal | Salida de Emergencia Salida de Emergencia Escuchar

Un tesoro de minerales críticos

Para el analista, Groenlandia es un "nodo estratégico infrautilizado" bajo cuyo hielo se concentran minerales críticos, tierras raras, uranio y otros materiales esenciales "para la transición energética, la industria tecnológica y la defensa". En este sentido, ha recordado que figuras como Donald Trump consideran que Europa no está gestionando adecuadamente este tesoro.

En un contexto donde China controla gran parte del suministro mundial de tierras raras, Vidal ha explicado que Groenlandia representa una oportunidad única para "diversificar dependencias y reducir riesgos sistémicos". La isla ofrece a las potencias occidentales una alternativa para no depender del gigante asiático en sectores clave.

La nueva ruta comercial del Ártico

A la riqueza de su subsuelo se suma el deshielo polar, que está abriendo nuevas rutas marítimas como la famosa ruta del Ártico. Estas nuevas vías, más cortas entre Asia, Europa y América, prometen "reducir los costes logísticos y alterar el comercio global", según ha detallado Vidal en su intervención con Carlos Herrera.

Por este motivo, ha señalado que Washington "no quiere Groenlandia por capricho, la necesita para asegurar cadenas de suministro, controlar rutas futuras y mantener su ventaja tecnológica y militar".

Quien controla los cuellos de botella controla el mercado" Marc Vidal Inversor

Marc Vidal ha afirmado de forma contundente que, en economía, "quien controla los cuellos de botella controla el mercado". Ha añadido que la presencia de bases, radares, cables y puertos convierte a Groenlandia en una "póliza de seguro estratégico para Estados Unidos".

La debilidad estratégica de Europa

Frente al interés norteamericano y chino, el analista considera que "Europa llega mal equipada" a esta batalla. Aunque legalmente el territorio pertenece a Dinamarca, Vidal cree que el continente "tiene la escritura de propiedad, pero no el capital político ni militar para explotarla y ni tan siquiera protegerla".

Alamy Stock Photo Qaqortoq, sur de Groenlandia, regiones polares

La situación, según sus palabras, se resume en que "poseemos la normativa, pero no el músculo", debido a que Europa "ha delegado durante décadas su seguridad y, con ello, su capacidad de decisión económica, precisamente, a Washington".

Finalmente, Marc Vidal ha concluido que el caso de Groenlandia expone una "verdad desagradable" para el continente. Su análisis termina con una reflexión sobre el papel de Europa en el nuevo orden mundial: "en la economía del poder, Europa administra, pero ya no decide".