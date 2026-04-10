El meteorólogo espacial español que abre camino a Artemis II: "Es como si a Colón le hubieran avisado del tiempo en el descubrimiento de América"

La histórica misión Artemis II ha entrado en su fase final y más peligrosa: el regreso a la Tierra. Tras completar un viaje que ha llevado a cuatro astronautas a orbitar la Luna, un hito que no se producía en más de 50 años, la cápsula Orión se prepara para un arriesgado amerizaje en el océano Pacífico. En este contexto, el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, ha analizado las claves de la misión con Javier Rodríguez-Pacheco, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares y una pieza fundamental en la seguridad de la tripulación.

La vuelta de Artemis El tema del día Escuchar

Un escudo térmico para una bola de fuego

El amerizaje es el momento más delicado. La tripulación entrará en la atmósfera a más de 40.000 kilómetros por hora, enfrentándose a temperaturas superiores a los 2.500 grados centígrados, casi la mitad de la temperatura en la superficie del sol. La nave se convertirá, literalmente, en una bola de fuego, como explicaba el divulgador científico Jorge Alcalde. La clave reside en que 'el ángulo de ataque de reentrada a la atmósfera es la correcta' para evitar desintegrarse o rebotar hacia el espacio.

Según la NASA, la cápsula debe disminuir su velocidad de casi 25.000 millas por hora a unas suaves 20 millas por hora para el amerizaje. La maniobra, que incluye un pequeño rebote en la atmósfera 'como las piedras que tiramos en un estanque', ya se ha realizado con éxito. El amerizaje está previsto frente a las costas de California, en San Diego, tras desacoplarse del módulo de servicio europeo, dejando la nave 'en manos de la física'.

El 'hombre del tiempo' espacial español

Una de las mayores amenazas para los astronautas son las tormentas solares. Para predecirlas, la misión cuenta con participación española. El catedrático de Astronomía y Astrofísica Javier Rodríguez-Pacheco dirige desde la Universidad de Alcalá el instrumento EPD (Detector de Partículas Energéticas). Su labor es vigilar las partículas peligrosas que emite el Sol, una colaboración que se remonta a 2021, cuando asesoraron a la NASA sobre la seguridad del rover en Marte.

EFE Captura de vídeo cedido por la NASA que muestra a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen, a bordo de la cápsula Orión

El equipo de Rodríguez-Pacheco funciona como una 'boya de tsunami' que, al estar más cerca del Sol, puede avisar con antelación de una tormenta. "Si detecta un tsunami, pues podemos avisar a la costa, que en este caso es la nave Orión, para que los astronautas puedan refugiarse", explica el catedrático. Afortunadamente, durante la misión ha habido 'prácticamente calma chicha'.

Es como si a Colón le hubieran avisado del tiempo en el descubrimiento de América"

Rodríguez-Pacheco resume la importancia de su trabajo con una metáfora histórica: "Es como si a Colón le hubieran avisado del tiempo en el descubrimiento de América", ha señalado en 'La Linterna'. Aunque su sistema no puede detener las partículas, sí proporciona un aviso crucial que permite a la tripulación resguardarse en las zonas más protegidas de la nave, un desafío logístico cuando 'subir un kilo al espacio cuesta una riñonada'.

Un viaje de historia y humanidad

Más allá de los desafíos técnicos, la misión ha permitido realizar observaciones privilegiadas de la cara oculta de la Luna. El geólogo planetario Jesús Martínez Frías ha destacado que, aunque el satélite está cartografiado, los astronautas han captado 'perspectivas que no se habían visto hasta el momento por ningún ser humano'. Los resultados detallados se conocerán tras analizar todas las imágenes y datos recopilados.

El viaje también ha dejado momentos de profunda humanidad, como el mensaje de unidad del piloto Víctor Glover, que ha recordado la fragilidad del planeta y la necesidad de la colaboración. Su lección de humildad resuena con fuerza: "Estoy pensando en todas las culturas del mundo. Celébres esto o no, creas en dios o no, esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos [...] y que tenemos que salir adelante todos juntos".

Tenemos que salir adelante todos juntos"

EFE Fotografía compartida este sábado por la NASA en su cuenta oficial de X junto con el mensaje "Los astronautas de Artemis II ya han recorrido más de la mitad del camino hacia su destino, y los preparativos para el sobrevuelo lunar están en marcha. Durante su viaje alrededor de la cara oculta de la Luna, capturarán imágenes para compartirlas con los científicos (¡y contigo también!)"

La emoción también estuvo presente cuando la tripulación nombró un cráter lunar como 'Carol', en honor a la esposa fallecida del comandante Ray Wisseman. Incluso ha habido espacio para anécdotas, como los problemas iniciales con el inodoro de la cápsula, que la astronauta Christina Koch resolvió, ganándose el apodo de 'la fontanera espacial'.

El éxito de esta misión, que se ha podido seguir en su camino a la Luna, es fundamental para el futuro de la exploración espacial de la NASA. Tal y como recordaba Rodríguez-Pacheco, la efervescencia por el espacio ha regresado con fuerza, y Artemis II es la antesala para volver a pisar la Luna y, en un futuro, 'hacer el gran viaje a Marte', como les adelantó el propio Donald Trump en una felicitación a la tripulación.