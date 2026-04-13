La clave para invertir con éxito: automatiza tus ahorros y olvida el mercado

Ventajas de un hábito automático

“Hablamos de ahorro” con Trade Republic. Pablo, mucha gente quiere invertir pero no sabe por dónde empezar o no tiene tiempo. ¿Cómo se soluciona esto?

La clave es automatizar. Igual que pagamos un alquiler o una suscripción, podemos programar inversiones periódicas desde 10€ o 50€ al mes o incluso 1€. Así eliminamos la barrera de “minimos” o “cuándo invertir” y convertimos la inversión en un hábito.

El error es intentar adivinar qué va a hacer el mercado" Pablo López Gil-Albarellos Country Manager de Trade Republic en España

El principal error: intentar adivinar el mercado

¿Y qué ventaja tiene hacerlo así?

Dos muy importantes. Primero, disciplina, porque inviertes todos los meses sin depender del momento del mercado. Segundo, reduces el riesgo de entrar en mal momento, ya que compras a distintos precios a lo largo del tiempo, el famoso DCA (dollar cost averaging).

¿Y esto cómo se hace en la práctica?

En Trade Republic ofrecemos planes de inversión automatizados en acciones, fondos y ETFs sin comisiones. Puedes elegir en qué invertir y dejar que el sistema lo ejecute cada semana/mes o cuando tu elijas de forma sencilla y desde 1€.

Automatiza la inversión, no intentes adivinar qué va a hacer la bolsa" Pablo López Gil-Albarellos Country Manager de Trade Republic en España

Planes de inversión desde un euro

¿Cuál es el mayor error aquí?

Intentar adivinar el mercado. Mucha gente espera “el momento perfecto” y no invierte nunca. Automatizar elimina ese problema.

Al final, invertir bien no es cuestión de acertar, sino de constancia.