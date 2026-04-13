Ramón: "Soy de Burgos y reservé una habitación de hotel en Madrid para el 24 de noviembre, pero me presenté el de octubre, al final, me dieron alojamiento"

El ritmo de vida acelerado provoca que, en ocasiones, la agenda personal y el calendario real no vayan de la mano. De ese 'sudor frío' que recorre el cuerpo al darse cuenta del error han hablado este martes en 'La Tarde' de COPE, donde las presentadoras Pilar García Muñiz y Rosa Rosado han repasado junto a los oyentes algunos de los despistes más sonados con las fechas.

Un viaje al museo un mes antes

El caso más llamativo ha sido el de Ramón, un oyente de Burgos. Tenía planeada una visita al museo Thyssen-Bornemisza de Madrid para un 24 de octubre, pero su mente le jugó una mala pasada y reservó una habitación de hotel para el 24 de noviembre. Al llegar al establecimiento para hacer el registro, para el que en ocasiones los hoteles están autorizados a solicitar copias del DNI de los clientes, saltó la sorpresa.

Ramón insistía en que tenía una reserva, pero en recepción no la encontraban: "Yo que sí, y ellos no me encontraban". Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz. "Me dieron alojamiento", ha explicado el oyente, agradecido por la solución en una ciudad donde encontrar un imprevisto puede salir caro, aunque a veces haya quien esté dispuesto a pagarlo.

El resumen es que perdimos el concierto"

EFE MADRID, 30/03/2026.- Ambiente que se respita junto al pabellón Movistar Arena de Madrid, horas antes del concierto que la cantante Rosalía ofrecerá esta noche en la capital. EFE/ Maria Aguilella Pardo

Un concierto de Pablo López en el recuerdo

No corrió la misma suerte Pedro, de Zaragoza, cuya anécdota demuestra que estos fallos pueden costar caros. Sus hijas le habían regalado unas entradas para ver a Pablo López en el Auditorio de Zaragoza, en una de las primeras filas. Sin embargo, el día señalado, mientras cenaba con su hija pequeña, se dio cuenta del fatal despiste: el concierto había empezado hacía una hora.

La conversación sobre el evento le hizo comprobar las fechas y confirmar el error. "El resumen es que perdimos el concierto", ha lamentado Pedro. Afortunadamente, para su siguiente cumpleaños, sus hijas le volvieron a regalar las entradas, aunque ahora, como comentaban las presentadoras, seguro que vive "con una tensión, comprobando permanentemente qué día era".

Vamos como locos, y es que no sabemos en qué día vivimos"

UNSPLASH (Foto de ARCHIVO)Mujer utilizando un 'smartphone'.REMITIDA / HANDOUT por UNSPLASHFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma06/3/2026

El caos de vivir sin calendario

Las historias de los oyentes han llevado a las conductoras del programa a una reflexión sobre el ritmo de vida actual. "Vamos como locos, y es que no sabemos en qué día vivimos", ha señalado una de ellas, resumiendo un sentir general. La situación, comentan, se repite con citas en "el teatro, en el médico, en una boda", y el estrés a veces hace soñar con lugares más sencillos y menos complicaciones, aunque a veces las apariencias engañan y uno puede encontrar un hostal en Soria que parece un apartamento de Madrid.

Para evitar estos sustos, la solución parece tan sencilla como necesaria: comprobar siempre las reservas y no fiarse de la memoria. Como han compartido las propias presentadoras, métodos hay para todos. Mientras que Rosa Rosado confiesa tener "un calendario grande en el frigorífico", Pilar García Muñiz se apoya en el móvil, aunque admite que cuando se confía y tira "de cabeza, vienen los errores y pasa lo que pasa".