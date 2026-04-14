Carlos Herrera analiza los cuatro delitos que cercan a Begoña Gómez durante el viaje de Sánchez a China

El comunicador Carlos Herrera ha analizado la actualidad política en su programa 'Herrera en COPE' desde Palos de la Frontera (Huelva), donde ha abordado la situación judicial de Begoña Gómez. Justo mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra de viaje oficial en China, se ha conocido que el juez Peinado ha concluido la instrucción y propone enviar a juicio a su mujer. Herrera ha calificado el viaje de Sánchez como una visita a "su amigo Chichinpín", en alusión al presidente chino, Xi Jinping.

Según el análisis de Herrera, Sánchez "está feliz" en China, un país que considera "un modelo que en sus sueños más húmedos a él le gustaría imitar". El comunicador ha descrito con ironía la situación del presidente: "Yo no tengo oposición, nadie que me tosa, el que manda soy yo", explicando que este es el modelo que, a su juicio, le gustaría para España. Mientras tanto, ha señalado, Begoña Gómez se ha enterado en China de la decisión del juez, que "le pone la guinda al proceso definitivamente, y la manda a un juicio con jurado".

EFE FOTODELDÍA PEKÍN (China), 13/04/2026.- Lei Jun (i), fundador, presidente y director ejecutivo de Xiaomi, muestra un coche Xiaomi YU7 al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (2i), en la sede de Xiaomi en Pekín, China, este lunes. Sánchez se encuentra de visita oficial en China hasta el 15 de abril de 2026. EFE/ Andres Martinez Casares / POOL

Los cuatro delitos que cercan a Begoña Gómez

Carlos Herrera ha desgranado los cuatro delitos por los que el juez considera que Begoña Gómez debe ser juzgada, aunque ha recordado que aún "hay varios pasos que dar" y que "puede que ni llegue siquiera" a juicio. El primer delito es de malversación, relacionado con el dinero que cobró su asesora personal, Cristina Álvarez, "fingiendo ser asesora de Moncloa". El segundo es corrupción en los negocios por su "relación vidriosa" con grandes empresas como Google, Indra y Telefónica para su cátedra.

Matias Chiofalo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d),

El tercer delito señalado es el de tráfico de influencias, por presuntamente "haber abusado de su condición de mujer del presidente" para conseguir una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense "para la que no tenía formación académica". Finalmente, se le atribuye un delito de apropiación indebida por registrar a su nombre el software desarrollado en la universidad. El delito de intrusismo profesional, que también se investigaba, ha quedado descartado por el juez.

La dura crítica a Bolaños

El comunicador ha sido especialmente crítico con la reacción del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Para Herrera, es "absolutamente impresentable" e "inaudito" que el ministro arremeta contra el juez instructor, "insinuando que es un prevaricador". Tras emitir las declaraciones de Bolaños, Herrera ha analizado sus palabras.

En sus declaraciones, Bolaños afirmaba: "Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados, el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable". Además, el ministro expresó su "confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción".

Para Herrera, estas palabras suponen que el ministro de Justicia "le dicta a otro tribunal lo que debe hacer, en este caso, archivar el caso". Ha concluido su análisis comparando la situación con "la Hungría de Orban", pero matizando que se trata de "la España de Sánchez, el amigo de Chichinpín".