¿Llega un momento en la vida en que firmas el empate? La reflexión de la periodista Marta San Miguel

En el programa Herrera en COPE, dentro de la sección ‘Traficantes de Palabras’ conducida por Jorge Bustos, la periodista Marta San Miguel ha ofrecido una reflexión sobre el significado de la palabra 'empatar'. Partiendo de sinónimos como igualar, nivelar o equilibrar, San Miguel ha explorado cómo, en la vida, un empate puede ser la solución más sensata frente a la dicotomía de ganar o perder.

La periodista ha centrado su análisis en la obra del poeta Pablo García Casado, reciente ganador del premio nacional de la crítica por su libro ‘Cada uno es mucha gente’. De todos sus poemas, San Miguel ha destacado un verso que considera fundamental: “llega un momento en la vida en que firmas el empate, y ese momento es ahora”. Según la colaboradora, esta frase “tiene algo que reconforta frente a cierta idea fallida que tenemos ahora mismo del éxito”.

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Para San Miguel, un empate es mucho más que un resultado neutro. Lo ha definido como “una forma elegante de no perder”, “un diálogo sin gritos” y “un acuerdo”. Ha contrapuesto esta visión a la cultura de la victoria a toda costa, describiéndola como una alternativa necesaria “frente al ansia de medrar, de vencer o de salirte con la tuya”.

Del poema a la actualidad

La periodista ha aplicado esta filosofía a la actualidad geopolítica, mostrando su perplejidad ante situaciones inciertas como la del estrecho de Ormuz o la fluctuación del dólar y el petróleo. Ante esta duda, San Miguel ha confesado que recurre al poema de García Casado para encontrar una perspectiva más serena.

Alamy Stock Photo Pescador en un barco en el estrecho de Ormuz, Omán, Musandam, Khasab.

En palabras de la escritora, el empate que propone el poeta consiste en “dejar que corran los minutos”. Ha reconocido que esta actitud “no colma las expectativas ni los éxitos que prometías en pretemporada”, pero ha subrayado su importancia estratégica, considerándolo “un punto vital que te aleja del descenso”.

Un empate es una forma elegante de no perder" Marta San Miguel

Finalmente, Marta San Miguel ha puesto como ejemplo la reciente caída de Orban en Hungría, sugiriendo que “para ganar a veces hay que dejar correr los minutos”. Lejos de ser una pérdida de tiempo, ha concluido que esta estrategia se basa en “confiar en que el siguiente partido lo podemos ganar”, cerrando así su defensa del empate como una táctica inteligente y, a menudo, necesaria.