Enrique Serbeto, experto diplomático: "La desaparición política de Orbán a escala europea significa un cambio fundamental"

La política europea ha experimentado un cambio significativo tras la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría. Según el análisis del colaborador de La Linterna, Enrique Serbeto, la victoria de Peter Magyar era un hecho que se daba por descontado en Bruselas y su consecuencia más inmediata es el desbloqueo de decisiones fundamentales para la Unión Europea.

La desaparición política de Orbán a escala europea significa un cambio fundamental" Enrique Serbeto

Un cambio de cabo a rabo

Entre las medidas que se han visto destrabadas se encuentra la entrega de 90.000 millones de euros a Ucrania, una ayuda vital para "garantizar a Ucrania sobrevivir". Serbeto ha recordado que "todas estas cosas estaban bloqueadas por Orbán", sobre quien pesaban sospechas de actuar con la "complicidad de Putin". Este nuevo escenario, concluye, "desbloquea un montón de cosas y cambia el panorama político en Europa de cabo a rabo".

David Balogh / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto Peter Magyar vencedor de las elecciones en Hungria

Con la salida de Orbán, la Unión Europea ve cómo se resuelve la situación con otro de los países que más tensiones generaba, después de Polonia. Serbeto ha señalado que ambos eran los dos grandes escollos para la Comisión. "Los dos grandes callos donde la Comisión pinchaba en hueso eran Polonia y Hungría", ha comentado, reconociendo que estos problemas "se han resuelto de la misma manera que es a través de las elecciones nacionales".

Ataque a un oleoducto estratégico

De forma paralela, ha tenido lugar un suceso que ha pasado más desapercibido: un ataque contra el oleoducto que conecta Italia con Alemania. Esta infraestructura, que parte de la frontera con Eslovenia y llega hasta una refinería en Karlsruhe, es considerada estratégica, ya que se extiende hasta la República Checa. El incidente ha sido confirmado como un "sabotaje".

Alamy Stock Photo El oleoducto transalpino (TAL), de 753 km de longitud, conecta la ciudad italiana de Trieste con Alemania.

A raíz del ataque, el oleoducto estuvo tres días sin funcionar, aunque no se ha informado oficialmente sobre los detalles. A pesar de la interrupción, las reservas de la refinería han podido cubrir las necesidades de una región que abastece a más de 10 millones de personas, por lo que no se han producido mayores consecuencias.