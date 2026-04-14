"Se cumple el sueño de un niño de 14 años con altas capacidades": Sevilla conecta en directo con la Estación Espacial Internacional

La ciudad de Sevilla se convierte desde este martes 14 de abril en el epicentro del sector espacial con la celebración del evento New Space and Solutions.

Entre el 14 y el 17 de abril, la cita reunirá a expertos, instituciones y empresas para abordar los grandes retos de la industria, destacando una conexión en directo con astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Una conexión única con el espacio

El momento más esperado del programa es la videollamada con dos astronautas de la NASA que se encuentran actualmente en la ISS.

En esta charla compartirán en primera persona sus experiencias a bordo, explicando cómo es el día a día en condiciones de microgravedad, los desafíos a los que se enfrentan y cómo se lleva a cabo la investigación desde el espacio.

María Medina, directora de Medina Media Events, empresa organizadora, ha explicado que el gran objetivo de la iniciativa es "acercar el espacio a las nuevas generaciones, a los niños, que se inspiren en referentes y que sean también conscientes de lo mucho que necesitamos el espacio y lo presente que está en nuestro día a día".

Según Medina, gracias a los astronautas que investigan desde la estación, "tenemos hoy tecnología que nos mejora nuestro día a día y que también nos mejorará en el futuro".

Acercar el espacio a las nuevas generaciones, a los niños, que se inspiren en referentes y que sean también conscientes de lo mucho que necesitamos el espacio" María Medina Directora de Medina Media Events

La intención de acercar el espacio a los más jóvenes se materializa en la participación de Daniel Castro, un joven de tan solo 14 años con altas capacidades.

Daniel, que compagina sus estudios de instituto con formación en la Universidad Pablo de Olavide, tendrá la oportunidad de hacerles varias preguntas directamente a los astronautas.

La IA, clave en la detección del cáncer de mama

En esta sección de noticias tecnológicas de Lo que viene, además, José Ángel Cuadrado y Jesús Tobarra han contado que en el ámbito de la innovación, una reciente investigación ha mostrado cómo la inteligencia artificial de Google puede ser una herramienta fundamental en la detección del cáncer de mama. Este tipo de cáncer, que afecta a una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida, es uno de los más comunes a nivel mundial, lo que genera una enorme carga de trabajo para los radiólogos.

El estudio, en el que ha participado el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, demuestra que el empleo de la IA podría reducir la carga de trabajo de los radiólogos en un 40% gracias a su alta efectividad. En las pruebas, la IA consiguió detectar más casos de cáncer invasivo y, en general, se produjeron menos falsos positivos.

Pilar Manchón, directora de investigación de IA de Google, ha explicado en exclusiva para "Lo que viene" de COPE cómo se ha desarrollado esta investigación. "El estudio se desarrolló en 2 fases. Una primera fase se comparó la precisión de la interpretación de las mamografías basadas en la herramienta de inteligencia artificial con la de los radiólogos, y en una segunda fase se analizó si la tecnología de inteligencia artificial podría liberar tiempo de los radiólogos para dedicarlo a la atención directa del paciente".

Móviles de última generación en el espacio

La reciente y exitosa misión Artemis 2 también ha dejado noticias tecnológicas destacadas. Por primera vez, la NASA ha permitido a los astronautas utilizar sus propios teléfonos móviles en órbita, concretamente el iPhone 17 Pro Max, para tomar fotografías y vídeos del espacio y de la cara oculta de la Luna.

Estos dispositivos, con un coste aproximado de 1.470 euros, no disponían de conexión a Internet ni Bluetooth, pero su uso no fue sencillo. Tuvieron que pasar un riguroso proceso de autorización para identificar posibles riesgos del hardware y desarrollar planes de contingencia. Además de los móviles, los astronautas contaron con dos cámaras Nikon D5 y cuatro GoPro Hero 11.