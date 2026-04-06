El mapa de la NASA para seguir el Artemis II: comprueba la trayectoria de la nave Orion en su camino a la Luna en tiempo real

Alberto Herrera ha desvelado en Herrera en COPE, en su sección 'El foco', que la trayectoria de la nave Orión puede seguirse en directo a través de la web oficial de la NASA. Herrera ha explicado que, a primera hora de este lunes, los cuatro astronautas "acaban de entrar en la esfera de influencia de la Luna". Esto significa que se encuentran "por primera vez en una zona en la que tira más la gravedad de la Luna que la de la Tierra", lo que está provocando que la cápsula acelere su marcha, superando ya los 4.000 kilómetros por hora. Así, para seguir la trayectoria de la nave sólo tienes que entrar en la web de la NASA o en un mapa especializado de seguimiento.

Artemis Live Tracker Mapa seguimiento Orion

Una maniobra de alta precisión

El colaborador ha subrayado la complejidad del viaje, explicando que la cápsula Orión no se dirige en línea recta hacia un punto fijo. "Estamos yendo al encuentro de un satélite que se está moviendo a mucha más velocidad que la nave y vamos a pasar por delante", detalló Herrera. Comparó la maniobra con la que hacen los recortadores con los toros, para ilustrar la precisión milimétrica que se requiere.

EFE Los astronautas de Artemis II

Un mínimo fallo en los cálculos del centro de control de Houston podría tener consecuencias fatales, ha advertido el periodista. La nave debe ajustarse a la velocidad de la galaxia, que gira a 800.000 km/h, y a la de la Tierra alrededor del Sol, que alcanza otros 100.000 km/h.

La jornada más importante de la misión

Según ha relatado Alberto Herrera, la jornada de hoy es crucial. Los astronautas, tras dormir en sacos especiales que evitan la acumulación de CO2, iniciarán a las cuatro de la tarde (hora española) la fase más importante de la misión: el sobrevuelo lunar. La cobertura televisiva de la NASA comenzará a las siete de la tarde.

Están por primera vez en una zona en la que tira más la gravedad de la Luna que la de la Tierra" Alberto Herrera

Durante esta fase, se establecerá un nuevo hito en la exploración espacial, ya que el ser humano viajará "más lejos que nunca en el espacio", alcanzando los 406.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta. Los principales objetivos son realizar un mapeo de la cara oculta de la Luna y de su Polo Sur.

Ver lo nunca visto en la Luna

Herrera ha querido matizar una información extendida: los tripulantes de la Orión no serán los primeros humanos en ver la cara oculta, un honor que corresponde a la misión Apolo 8 hace 58 años. La gran diferencia, sin embargo, radica en la distancia del sobrevuelo. Mientras las misiones Apolo orbitaron a solo 120 kilómetros de la superficie, la Orión pasará a unos 6.000 kilómetros.

Esta perspectiva panorámica permitirá que "un ojo experto" analice por primera vez detalles geográficos que hasta ahora solo han sido fotografiados. Uno de los puntos de mayor interés es el cráter Shackleton, una zona permanentemente en sombra que se considera clave para la posible construcción de futuras bases o "ciudades" lunares. Esta observación se llevará a cabo entre las ocho y las doce y media de la noche.

A la una de la mañana, se producirá un apagón de comunicaciones cuando "la Luna bloqueará la señal entre la nave y la Tierra", una interrupción que durará media hora. La jornada culminará con la visión de un eclipse solar desde la cápsula. Ante la mención del cráter Shackleton, el presentador Jorge Bustos bromeó sobre la posibilidad de que estén "buscando suelo urbanizable", dado el precio de la vivienda en barrios como Chamberí.