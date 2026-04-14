Chema, cocinero aficionado: "Me soluciona mucho la vida este objeto: es el rollo de papel de cocina, pasas el papel y te olvidas de echar jabón en la vitro"

El programa Herrera en COPE, con Alberto Herrera, ha abierto los micrófonos en la sección La Hora de los Fósforos para descubrir qué inventos han cambiado la vida de los oyentes. Desde tecnologías que han redefinido la comunicación hasta objetos cotidianos que solucionan problemas domésticos, las respuestas han revelado cómo la innovación, a veces en su forma más simple, tiene un impacto profundo en el día a día. Uno de los testimonios más destacados ha sido el de Chema, un oyente que es cocinero aficionado. Para él, uno de los mejores inventos es el rollo de papel de cocina, un aliado indispensable para mantener la limpieza mientras trabaja.

Según ha explicado, su uso es clave para combatir la grasa que salpica al freír alimentos como el San Jacobo o los calamares, afirmando que "cuando echas el San Jacobo o los calamares, el aceite hirviendo, se pone todo, pero como un Cristo". Con un simple gesto, "le pasas el papel y te olvidas de echarle jabón".

Avances para comunicarse y viajar

En el ámbito de la comunicación, una oyente llamada María José ha señalado las llamadas internacionales por WhatsApp como el mejor invento. Ha recordado con alivio los tiempos en que llamar al extranjero suponía un gran coste, en contraste con la facilidad actual. Tan satisfecha está con el servicio que, cuando la aplicación le pide valorar la calidad de la llamada, asegura: "yo no pongo más estrellas porque no me ponen más, pero pondría 3 pilas de estrellas".

Esta reflexión ha traído a la memoria otros hitos tecnológicos como el chat de BlackBerry, precursor de la mensajería instantánea gratuita, o el alto coste de los antiguos SMS, que obligaba a los usuarios a acortar palabras. En el ámbito de los viajes, Carlos, un comercial de 52 años, ha defendido el GPS como un avance "fabuloso". Para él, que viaja constantemente por toda España, esta herramienta no solo le ha facilitado el trabajo en ciudades desconocidas, sino que también ha aumentado la seguridad al volante al eliminar las distracciones que suponía consultar mapas de papel.

Alamy Stock Photo Un conductor toca la pantalla táctil de un moderno navegador GPS

Inventos que transforman el cuidado y el trabajo

La conversación también ha abordado inventos que han supuesto una revolución en el cuidado personal y en sectores como la ganadería. Salomé ha compartido una emotiva historia personal sobre la importancia del sacaleches eléctrico. Hace 23 años, cuando su hijo nació de forma prematura, tuvo que usar un sacaleches manual que le "hacía un daño tremendo". El descubrimiento de una versión eléctrica que se alquilaba le cambió la vida, ya que era "mucho más rápido" y "mucho más práctico" para poder alimentar a su bebé con su propia leche.

Getty Images Consulta médica a un bebé

De forma similar, Fátima ha recordado la impresión que le causó ver por primera vez las ordeñadoras eléctricas. En su casa tenían vacas de ordeño y su hermano realizaba la tarea manualmente, un proceso que le dejó "los dedos destrozados". La llegada de la máquina, que extraía la leche con "una facilidad enorme", supuso un antes y un después en la dureza del trabajo en el campo.

Almacenamiento y ocio en la era digital

Finalmente, otros testimonios han puesto de manifiesto el impacto de la revolución digital. Ramón, un oyente de 73 años, se ha mostrado fascinado por la capacidad de los modernos pendrives, como uno que le regaló su hija con "10 teras" de capacidad, donde ahora puede guardar todas sus fotos. Por su parte, Pedro ha recordado la llegada de la multidifusión de canales y el pago por visión, una innovación de Canal Plus que permitió a cada aficionado "ver en su casa el partido de fútbol que quisiera", algo que parecía "totalmente imposible" en la época en que Televisión Española ofrecía un único partido.