"La generación perdida, es decir, jóvenes que sufrieron la pandemia en edad universitaria y presentan problemas de ajuste mental, son actores en hechos violentos como el que sufrió Trump"

El reciente intento de atentado contra Donald Trump ha puesto de nuevo sobre la mesa la violencia política en Estados Unidos. Para analizar este clima de crispación, el programa 'La Linterna' de la mano de Rubén Corral ha entrevistado al profesor Héctor Schamis, de la Universidad de Georgetown, quien señala que el país vive “una etapa de intensa polarización”. No obstante, Schamis recuerda que, en perspectiva histórica, en Estados Unidos “la violencia política no ha escaseado”.

El intento de atentado contra Donald Trump y la polarización El tema del día Escuchar

La 'generación perdida' y la violencia

Schamis ha presentado una hipótesis sociológica para explicar los últimos episodios violentos, refiriéndose a lo que algunos expertos denominan la 'generación perdida'. Este término describe a “jóvenes que han sufrido la pandemia en edad universitaria” y que, como consecuencia, presentan “problemas de ajuste mental, de inserción institucional y de falta de confianza en las instituciones”.

Según el profesor, este segmento demográfico es el que parece estar detrás de los ataques recientes. “Ellos parecen ser los atacantes, los que producen, están en ese segmento de edad los que producen estos hechos”, ha afirmado Schamis, vinculando el impacto psicosocial de la pandemia con el aumento de la violencia política, como el ataque a Trump o al activista conservador Charlie Kirk.

Ellos parecen ser los atacantes, los que producen estos hechos"

EFE Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

La ira como producto comercial

El análisis también apunta a la “mucha responsabilidad” de los dirigentes políticos, quienes, según Schamis, explotan la crispación social que es amplificada por las “tendencias digitales”. Citando al profesor Scott Galloway, ha recordado que si antes “el sexo vende”, ahora “tenemos que tomar conciencia de que la ira también vende, y vende más y vende mejor”.

La ira también vende, y vende más y vende mejor"

Adolescente usando el móvil

Esta dinámica genera una “mezcla tóxica” entre noticias, política, medios de comunicación y redes sociales, donde se diluye la verdad. Schamis ha destacado que se trata de un fenómeno mundial en el que “los jóvenes desconfían de la política y desconfían de la democracia también”, a la que a menudo perciben como “turbia” y “corrupta”.

Sobre el papel de Donald Trump, Schamis ha reconocido que “se ha beneficiado políticamente de esta polarización y de esta ira”. Sin embargo, ha matizado que los demócratas también han contribuido al “judicializar la política” con juicios de destitución. Además, ha recordado que el uso de la discrecionalidad presidencial no es nuevo, mencionando que “Obama mismo gobernó sin cámara de de representantes y sin senado los últimos 2 años de su presidencia”.

Un ciclo de violencia y paz

A pesar de la larga historia de atentados a presidentes en Estados Unidos, Schamis ha observado que la sociedad estadounidense tiende a desvincularse de su pasado violento, con una reacción común de “estas no son cosas que ocurren aquí”. El profesor considera que sería “sano” asumir esa historia para poder abordar el problema y encontrar soluciones.

De cara al futuro, Schamis se ha mostrado convencido de que el nivel de confrontación bajará, ya que “estas cosas son cíclicas”. Sin embargo, ha planteado la duda de “cómo queda la sociedad después de esto”. Para el experto, la clave de la reconstrucción social y política pasa por “recuperar la capacidad del bipartidismo”, un elemento que considera “totalmente perdido” y que es “buena parte de la explicación” de la crisis actual.