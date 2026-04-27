"Lo primero que hicieron muchos con el intento de asesinato a Trump fue dudar del ataque mismo, empezaron a circular teorias conspiranoicas"

En su sección 'Femenino Singular' del programa 'La Linterna' de COPE, la periodista Mayte Alcaraz ha analizado junto a Ángel Expósito las reacciones al tercer intento de asesinato contra Donald Trump, señalando el "insufrible grado de polarización" que vive la sociedad. Alcaraz ha destacado que, tras el suceso, "lo primero que hicieron muchos, incluso compañeros nuestros, fue dudar del ataque mismo", una reacción que pone de manifiesto cómo el populismo ha cambiado la forma de condenar la violencia.

La periodista ha relatado cómo, a pesar de que los corresponsales presentes en la cena del hotel Hilton confirmaban los hechos, "teorías conspiranoicas empezaron a circular" casi de inmediato. Estas teorías apuntaban a que todo fue un montaje orquestado por la propia administración norteamericana para salir fortalecida, sugiriendo que figuras como Marco Rubio o el vicepresidente Vance estaban al tanto. Según estas versiones, se trataba de un "ataque de falsa bandera", una idea que Alcaraz califica como una "aberración" y una muestra de las "condenas a medias".

Fue un ataque de falsa bandera según algunos"

COPE Mayte Alcaraz

Relato del ataque desde dentro

El corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, relató en 'Herrera en COPE' los momentos de pánico vividos. Alandete, testigo directo, se encontraba en una mesa junto al escenario cuando escuchó un estruendo. La confusión inicial, compartida por el propio Trump, que pensó que "se había caído un camarero con una bandeja", se disipó cuando un agente del Servicio Secreto gritó: "shots fired". En ese instante, Alandete comprendió que estaban en medio de un tiroteo. "Vi a Vance salir primero porque estaba justo al lado de la salida; y Trump se resistía. Ahí supimos que estábamos ante un intento de asesinato de Trump", detalló el corresponsal.

Alandete fue testigo de la evacuación y de la resistencia inicial de Trump a abandonar el lugar. "Trump estaba intentando primero que sacaran a Melania Trump, después a Caroline Levitt, la portavoz de la Casa Blanca, que está embarazada a punto de dar a luz", ha explicado el corresponsal. Con gestos, "negaba con la cabeza, no quería irse", mostrando una actitud similar a la que protagonizó en 2024. Finalmente, el Servicio Secreto logró evacuarlo mientras su esposa y su portavoz salían "a gatas".

Negaba con la cabeza, no quería irse"

EFE Cole Tomas Allen, el tirador que ha intentado asesinar al presidente Donald Trump en la cena de corresponsales

Fallos de seguridad "desastrosos"

El periodista ha calificado la seguridad del evento como "desastrosa", un fallo de seguridad que ha sido duramente criticado. Relata que pudo acercarse a escasos centímetros de altos cargos como el secretario de Estado, Marco Rubio, "y no pasé por ningún control de seguridad", sentenciando que "cualquiera que podría haber ido armado, podría haber hecho ahí" un ataque. Aunque más tarde se instalaron arcos de seguridad, el control era deficiente, ya que bastaba con enseñar un papel que "podía haber sido fotocopiado" para entrar, sin que se comprobara la identidad.

La gravedad de la situación era máxima, pues en la sala se encontraba casi toda la línea de sucesión presidencial. La Casa Blanca ha responsabilizado a demócratas y medios críticos del ataque, hablando de un "culto al odio". Pese al caos y a la falta de cobertura móvil, el instinto periodístico llevó a Alandete y a otros "cuatro o cinco periodistas" a grabar la escena mientras los agentes se centraban exclusivamente en proteger al presidente.

El autor y la reacción de Trump

El autor del ataque, Thomas Allen, de 31 años, fue reducido por el Servicio Secreto tras herir a uno de los agentes. Allen, que viajó en tren desde California, había enviado un manifiesto por correo electrónico en el que calificaba las medidas de seguridad de "ridículas" y expresaba su intención de "matar a cualquiera en la administración", una muestra de lo que Ángel Expósito ha calificado como "enloquecidos totales que andan sueltos".

Apenas 40 minutos después del suceso, Trump convocó una rueda de prensa en la Casa Blanca. Alandete corrió los dos kilómetros que separan el hotel de la residencia presidencial para asistir y le preguntó directamente si le preocupaba la violencia política. La respuesta de Trump fue contundente: "Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí, y esta es una profesión de riesgo".