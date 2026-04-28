José Cabrera, psiquiatra forense: "Un profesor ha intentado asaltar a Trump: el clima de crispación ha hecho que una persona normal se lance a hacer esto"

El autor del tercer intento de asesinato contra Donald Trump, identificado como Coll Thomas Allen, un profesor de 31 años de California, ha comparecido ante un tribunal federal en Washington. Se enfrenta a un mínimo de tres cargos, incluyendo el de intento de magnicidio, que podría acarrearle la cadena perpetua. Allen fue detenido en el hotel Hilton tras recorrer 18 metros y pasar un detector de metales, portando una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos.

El atacante se había alojado en el mismo hotel dos días antes del suceso, lo que ha generado interrogantes sobre los fallos de seguridad. Antes del atentado, escribió una carta en la que llamaba a Trump "pedófilo, violador, traidor" y firmaba como "asesino federal amistoso", un detalle que ha desconcertado a los investigadores.

Análisis del perfil: 'No tiene precedentes'

El psiquiatra forense José Cabrera, en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, ha calificado el suceso de "preocupante" porque el autor no encaja en el perfil de un individuo aislado o radical. "Un profesor con una vida social activa, formado, intenta asaltar. Bien, esto es, no tiene precedentes", ha señalado Cabrera, destacando que no se trata de "un sujeto desatado, psicótico, una persona que ha tomado drogas, ni ni siquiera un extremista".

Europa Press Donald Trump, presidente de EE. UU., evacuado de la cena de corresponsales tras escucharse disparos

Para el experto, es posible que el atacante no tenga un diagnóstico psiquiátrico claro. "A los psiquiatras siempre se nos pide un diagnóstico. Y puede ser que no haya ningún diagnóstico", ha afirmado. En su opinión, la causa podría ser el "clima de crispación" que, según él, ha generado el presidente de Estados Unidos durante su mandato, llevando a "personas normales, con estudios de familias estructuradas" a cometer actos de este tipo.

Un acto simbólico y consciente

Cabrera sostiene que Allen actuó de forma plenamente consciente y voluntaria, aunque probablemente sin la convicción real de poder asesinar al presidente. "Quizá fue un acto simbólico", ha especulado el psiquiatra, describiendo la acción como una forma de buscar visibilidad para mostrar el descontento social. La carta, con su tono "medio irónico", reforzaría esta idea, diferenciándola de los escritos de otros magnicidas.

El psiquiatra ha insistido en la lucidez del atacante en el momento de los hechos. "Para mí era consciente, plenamente consciente y libre", ha declarado. Según su análisis, "la actuación de este hombre se enmarca, yo creo, en una especie de acción social que tenga visibilidad, porque hay un descontento respecto a la forma de gobernar del presidente de Estados Unidos y hay una masa de gente que empieza a molestarse".

EFE Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la cena de corresponsales instantes antes de tener que ser evacuado por sufrir un ataque con disparos

La indiferencia, un factor preocupante

Preguntado por el perfil de quienes se alegran o justifican el atentado, Cabrera ha dibujado un retrato de "millones y millones de habitantes de este planeta, que llevan una vida gris anónima" y a los que les es indiferente quién gobierne. Ha calificado de "escenario un poco surrealista" las imágenes de personas terminando su cena o llevándose botellas de champán durante el incidente, concluyendo que la indiferencia de la sociedad es un hecho sociológicamente más preocupante que el propio atentado.