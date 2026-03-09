"La elección de Mojtabá Jameneí significa redoblar la visión de su padre de una política de resistencia a ultranza frente a Estados Unidos y Occidente"

Irán ya tiene nuevo líder supremo. Este domingo se conoció el nombramiento de Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Jameneí, como la máxima autoridad del país. Poco después del anuncio, la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso de Irán, le expresó su total obediencia a quien consideran el impulsor de una nueva etapa en la revolución.

El nuevo líder supremo iraní y la inteligencia en la guerra El tema del día Escuchar

Las primeras horas del nuevo mandato han seguido la línea de la confrontación. Los ataques con misiles iraníes han continuado sobre varios puntos de la región. Uno de los países atacados ha sido de nuevo Baraín, donde un dron iraní ha causado 32 heridos, cuatro de ellos graves. Israel también ha sido objetivo de los ataques, que han provocado la muerte de un civil en Tel Aviv, la primera víctima desde el 1 de marzo.

Un policía israelí ha advertido sobre el peligro de los artefactos utilizados: "Este es precisamente el tipo de bombas de racimo del que hemos estado hablando y advirtiendo al público, es mucho el daño que puede causar esa bomba fragmentada que cae y se dispersa rápidamente".

Tensiones en la región

La tensión también ha llegado hasta Turquía, donde la misión de la OTAN en la que participan militares españoles ha interceptado un misil balístico iraní. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha destacado la importancia de la colaboración con la Alianza y ha lanzado una seria advertencia a Teherán: "A pesar de nuestras sinceras advertencias, se siguen dando pasos extremadamente equivocados y provocativos que ponen en peligro la amistad con Turquía".

PRESIDENCIA DE TURQUÍA El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan

En contraste, el nombramiento ha sido aplaudido por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien ha mostrado su "apoyo inquebrantable a Irán". A pesar de este respaldo, el Kremlin ha asegurado que Putin y Trump han mantenido conversaciones para intentar acabar con la guerra en Irán, evidenciando la complejidad del escenario diplomático.

Washington no negocia

Desde Estados Unidos, la reacción ha sido de total rechazo. El presidente Donald Trump ya ha manifestado que esta elección es un "grave error" y ha dejado claro que la campaña militar continuará. Para Trump, la identidad del nuevo líder es irrelevante ante su objetivo de destruir el arsenal iraní.

La cúpula está cayendo rápidamente, todo el que quiere ser líder supremo acaba muerto"

El mandatario estadounidense se ha burlado de la rápida sucesión de líderes en la cúpula iraní, diezmada tras el ataque que acabó con Ali Jameneí y sus 40 lugartenientes. "La cúpula está cayendo rápidamente, todo el que quiere ser líder supremo acaba muerto", ha afirmado Trump, quien ha añadido que ni siquiera se molesta en aprenderse los nombres. Como se ha analizado en La Linterna, si fuera Mojtabá Jameneí, no estaría muy tranquilo.

GOBIERNO DE IRÁN El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de IránREMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE IRÁNFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma08/3/2026

Un heredero para redoblar la resistencia

En el programa La Linterna de COPE, el investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, Javier Gil, ha perfilado la figura del nuevo líder supremo. A sus 56 años, Jameneí hijo es un clérigo que durante años ha actuado como el "fontanero" de su padre, un arquitecto en la sombra que ha movido los hilos del poder lejos de los focos mediáticos.

Gil ha recordado que Mojtabá fue clave en el ascenso del ultraconservador Ahmadineyad a la presidencia y también fue el "arquitecto de la represión de los manifestantes en 2009" durante las protestas del Movimiento Verde. Su elección, por tanto, no es la de una figura de consenso o aperturista.

Nunca nos rendimos y seguiremos resistiendo mientras sea necesario"

La elección de Mojtabá se interpreta como un mensaje de unidad interna y de cierre de filas. Según Gil, la decisión supone "redoblar toda la visión de su padre de una política de resistencia a ultranza frente a Estados Unidos y Occidente". Esto implica negarse a ceder en la democratización del país, una decisión que Mojtabá Jameneí tendrá que afrontar mientras la sociedad pide cambios.

Esta política de resistencia ha sido reafirmada por el ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqi: "Nunca nos rendimos y seguiremos resistiendo mientras sea necesario". Con este nombramiento, Teherán envía una señal clara de que, lejos de buscar una tregua, se prepara para mantener el pulso, convirtiendo al nuevo líder en otra barrera para la normalización de las relaciones con la comunidad internacional.