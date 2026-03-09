"Mojtaba Jameneí no puede estar muy tranquilo, todo el que quiere ser líder supremo de Irán acaba muerto, la cúpula está cayendo rápidamente"

La situación en Irán es crítica: la cúpula del régimen está cayendo rápidamente y la sucesión del líder supremo se produce en un clima de máxima hostilidad con Estados Unidos. En el programa 'La Linterna', el periodista Ángel Expósito ha analizado junto a David Alandete, corresponsal en Washington, la reacción de la Casa Blanca al nombramiento de Mojtaba Jameneí, una figura que no agrada en absoluto a la administración estadounidense.

La guerra no se negocia

Según ha explicado Alandete, el rechazo a Jameneí se debe a que representa la continuidad de la teocracia. Sin embargo, la postura de Donald Trump es inflexible. Desde Miami, el presidente de EEUU ha dejado claro "que no tiene nada que negociar, que le da igual que pongan a uno o a otro". El objetivo estadounidense es único y claro: la destrucción total del arsenal iraní, incluyendo su armada, fuerza aérea y misiles. "No han encontrado finalmente esa Delcy Rodríguez de Irán que buscaban, y simplemente van a proseguir con la campaña", ha señalado el corresponsal.

La ofensiva no se detiene y el propio Trump asegura que la guerra con Irán está prácticamente terminada, anticipando una victoria inminente con la aniquilación de las fuerzas armadas del país persa. Tras ello, la intención es "dejar que el país siga su curso", aunque la tensión sobre el nuevo líder es máxima. "Yo, si fuera este Mojtaba, no estaría muy tranquilo, van a ir a por él también", ha comentado Alandete.

Continuidad y desafío

Para muchos analistas, este nombramiento busca garantizar la continuidad del régimen y enviar un mensaje de que no habrá rendición. Así lo ha expresado el ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqi, en unas contundentes declaraciones: "Nunca nos rendimos y seguiremos resistiendo mientras sea necesario. Seguimos defendiéndonos y estamos defendiendo nuestro territorio, nuestro pueblo y nuestra dignidad, y nuestra dignidad no está en venta".

El nuevo líder asume el poder en un momento de enorme presión interna y externa. En este contexto, Mojtaba Jameneí tendrá que decidir sobre una posible apertura ante una sociedad que pide cambios, mientras lidia con la guerra abierta con Estados Unidos.

Una lista que corre rápido

El temor por la vida de Mojtaba Jameneí no es infundado. David Alandete ha recordado que su padre y predecesor, el ayatolá Jameneí, vivía sus últimos días consciente de que un ataque era inminente. Finalmente, un ataque estadounidense no solo acabó con su vida, sino también con la de sus 40 lugartenientes. "Así que la lista va corriendo rápido", ha sentenciado el periodista.

Esta macabra sucesión de muertes ha llevado a Trump a ironizar con que no le da tiempo a aprenderse los nombres de los nuevos líderes iraníes porque "los van matando tan rápidamente Israel y Estados Unidos". De hecho, Alandete ha afirmado que no cree "ni que Trump sepa el nombre del nuevo Ayatolá", lo que evidencia el desinterés de la Casa Blanca por cualquier figura que no sea la de un poder rendido.

Mientras la vía diplomática parece agotada, con informaciones sobre conversaciones entre líderes como Putin y Trump que no han frenado la ofensiva, la figura del nuevo líder supremo permanece en la sombra. Como ha apuntado Javier Gil, investigador de la Universidad de Navarra, la mayoría de los iraníes apenas ha escuchado su voz, ya que solo aparece en público dos veces al año.