Irán nombra como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei

Irán ya tiene nuevo líder supremo. La Asamblea de Expertos ha designado a Mojtaba Jamenei, segundo hijo del ayatolá Alí Jamenei, asesinado el pasado 28 de febrero. El anuncio se ha hecho público desde la emblemática plaza Vanak de Teherán, según han confirmado los medios estatales iraníes, poniendo fin a la incertidumbre sobre la sucesión.

La figura del líder supremo de la Revolución Islámica es la máxima autoridad política y religiosa en Irán. Este puesto, que supervisa directamente las fuerzas armadas, el poder judicial y los medios de comunicación públicos, solo ha sido ocupado por dos personas desde el triunfo de la revolución en 1979: su fundador, Ruholá Jomeini, y el propio Alí Jamenei, que ostentó el poder desde 1989 hasta su reciente muerte. La elección de su hijo supone un hito en la historia del país.

El control del aparato militar

Con esta designación, Mojtaba Jamenei se convierte en el comandante en jefe de todo el aparato de seguridad y defensa iraní. La poderosa Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar de élite del país, responde únicamente ante el líder supremo, lo que sitúa al hijo de Jamenei al frente de toda la estrategia bélica a partir de ahora. Su elección es un mensaje de firmeza dirigido a Estados Unidos e Israel, a quienes Teherán acusa del ataque conjunto que acabó con la vida de su padre y predecesor.

Escalada de tensión en Oriente Medio

La sucesión se produce en el momento más turbulento de los 48 años de historia de la República Islámica. La muerte de Alí Jamenei en un ataque con drones ha desencadenado una crisis sin precedentes y ha situado a Oriente Medio al borde de un conflicto a gran escala. La elección de un sucesor de línea dura se interpreta como el primer paso de la respuesta de Irán a lo que considera una agresión directa a su soberanía.