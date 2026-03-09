El Kremlin asegura que Putin y Trump han mantenido una conversación para acabar con la guerra en Irán

El Kremlin ha informado de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar los conflictos en Irán y Ucrania. Según ha comunicado Moscú, Putin ha planteado a Trump una serie de propuestas para terminar "rápidamente" con la guerra en Oriente Próximo, una llamada que ha durado cerca de una hora y en la que el líder norteamericano ha expresado su deseo de poner fin a ambos enfrentamientos.

La visión de Trump: una guerra "prácticamente acabada"

Pocas horas después de la llamada, el propio Trump ha asegurado que la guerra en Irán está "prácticamente acabada", yendo mucho más allá de las predicciones iniciales de cuatro o cinco semanas. En una entrevista telefónica con la CBS, el presidente ha sido contundente: "Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni Fuerza Aérea". Estas declaraciones han provocado una caída del 10% en el precio del petróleo.

Daniel Torok/White House U.S. President Donald Trump

Trump también ha lanzado una seria advertencia a Irán sobre el Estrecho de Ormuz, afirmando que está "pensando en tomar el control" y que "más vale que no intenten nada gracioso o será el fin de ese país". Sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, Trump ha declarado que su elección es un "gran error" y ha puesto en duda su permanencia en el cargo, afirmando no tener "ningún mensaje" para él.

Escalada de tensión en la región

Mientras tanto, la tensión militar no deja de crecer. La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado que aumentará "la fuerza y la frecuencia" de sus ataques con misiles. El régimen ha reivindicado nuevas ofensivas contra Israel e instalaciones militares de EEUU en Kuwait, mientras países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin han activado sus defensas antiaéreas ante los ataques.

Esta escalada tiene consecuencias económicas directas, como la subida del precio de la gasolina que afecta a España y la preocupación por el suministro energético global. El conflicto también se ha recrudecido en otros frentes, con Israel bombardeando bastiones de Hezbolá en Líbano en respuesta al lanzamiento de misiles del grupo chií, que asegura que fue una represalia por el asesinato de Alí Jamenei.

EFE El presidente ruso, Vladimir Putin

Reacciones internacionales y diplomacia

La comunidad internacional busca vías para la desescalada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado con dureza que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní", reflejando la tensa posición de Occidente. Por su parte, el G7 está barajando recurrir a las reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los mercados.

En el plano diplomático, destaca la dualidad de Rusia, que por un lado ha trasladado su "inquebrantable apoyo" al nuevo líder supremo iraní y, por otro, busca con Estados Unidos una salida al conflicto. Mientras tanto, países europeos como Francia y Países Bajos han enviado fragatas al Mediterráneo, y Turquía ha desplegado cazas F-16 en el norte de Chipre como medida de seguridad en la región.