"Bruselas dice que si no se aplica Mercosur, dejaríamos de ganar 300.000 millones de euros, pero lleva negociándose 25 años, lo que sí se ve comprometido es el sector primario"

La Comisión Europea ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el acuerdo comercial con Mercosur, cifrando en más de 300.000 millones de euros la pérdida económica para la Unión Europea si el pacto no se aplica. Así se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el presentador, Ángel Expósito, y la directora de Mediodía COPE y experta económica, Pilar García de la Granja, han desgranado las claves de un acuerdo que también podría suponer más de 200.000 millones en exportaciones no realizadas desde 2021.

Un pacto de 25 años

García de la Granja ha recordado que el acuerdo con Mercosur "lleva negociándose 25 años". Ante las cifras presentadas por Bruselas, la experta económica ha señalado con cierta perspectiva que "pueden ser 300.000 o pueden ser 150.000, nadie va a ir a mirar las cifras". Sin embargo, ha subrayado que lo realmente importante es que, aunque los acuerdos comerciales benefician a todos los países firmantes, siempre hay sectores que se ven más comprometidos que otros, como detalla este informe sobre quiénes ganan y pierden con el pacto.

EFE Cientos de tractores y agricultores recorren el centro de la capital este miércoles, convocados por Unión de Uniones y Unaspi en protesta por el acuerdo comercial entre la UE y el bloque de Mercosur y los posibles recortes en los fondos de la Política Agraria Común (PAC)

El sector primario, en el punto de mira

El foco de la controversia está, una vez más, en el sector primario. Tanto en España como en otros países europeos, el campo se siente amenazado por la competencia de los productos de Mercosur. Por ello, Pilar García de la Granja ha insistido en la necesidad de

Hay que intentar que los que salen más desfavorecidos sean lo menos desfavorecido posible"

Como ha explicado la experta, en toda negociación "siempre va a haber sectores que van a estar más, que van a salir más debilitados y otros que van a salir más favorecidos", pero el objetivo es equilibrar la balanza. Este delicado equilibrio es clave para un sector que ya enfrenta numerosos desafíos, como la competencia de productos importados bajo diferentes normativas, tal y como exponía este ingeniero agrónomo, y la modernización de sus explotaciones, que a menudo implica inversiones millonarias en maquinaria.