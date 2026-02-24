Alberto Peláez, periodista en México: "El Cartel Jalisco Nueva Generación no es un cualquiera, El Mencho está, incluso, por encima de El Mayo Zambada o de El Chapo Guzmán"

La muerte del narco más peligroso del planeta, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, ha sumido a varias zonas de México en el caos. Tras ser abatido por el ejército mexicano el líder del sanguinario Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sus sicarios desataron el terror con bloqueos de carreteras e incendios, dejando un rastro de violencia que ya se ha cobrado la vida de al menos 25 miembros de las fuerzas de seguridad y una treintena de narcos.

Un operativo de alta precisión

El secretario general de la defensa de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, ha confirmado que la operación se precipitó el 20 de febrero, cuando se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas del Mencho que los condujo hasta su escondite en Tapalpa, Jalisco. El día 21, un despliegue con seis helicópteros y varios aviones sorprendió al narco y a su círculo de seguridad, que respondieron con un ataque muy violento.

Tras la huida de los sicarios a una zona boscosa, las fuerzas especiales dieron con ellos, produciéndose un intenso intercambio de disparos. El Mencho cayó herido y murió durante su traslado en un avión militar a Morelia. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que la operación fue planeada y ejecutada por fuerzas mexicanas, también ha reconocido que se basó en el intercambio de inteligencia con Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

EFE Integrantes de la policía de Morelia y del ejército trabajan en la zona donde fue incendiado un vehículo por presuntos integrantes del crimen organizado

Este complejo escenario ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde Ángel Expósito, junto a Manuel Marín y Ángela Martialay, ha conversado con el periodista y corresponsal en México, Alberto Peláez, para desgranar las claves de la caída del narco y sus consecuencias.

Más audaz que el Chapo Guzmán

Para Peláez, el golpe asestado al narco es "muy importante". Según ha explicado el periodista, "el cartel Jalisco Nueva Generación no es un cartel cualquiera, y el Mencho tampoco es un narcotraficante cualquiera. Está incluso, podríamos decir que por encima del Mayo Zambada o de el Chapo Guzmán". La razón, argumenta, es que además de su poder, era un tipo "muy audaz", capaz de tejer alianzas con carteles históricamente enemigos para expandir su imperio.

Es el primer urdidor de negocios con otros carteles que antes eran enemigos"

Su influencia, además, se extendía más allá del tráfico de fentanilo y metanfetamina, abarcando negocios como el huachicol (robo de combustible) o el mercurio. El periodista ha recordado la dramática situación que vive el país, donde en los últimos seis años, bajo la presidencia de López Obrador, "hubo 250.000 personas que murieron, la gran mayoría por el narco". Una cifra superior a la de muchas guerras, que evidencia el poder que ostentan estas organizaciones criminales, con cerca de 200.000 personas ligadas al narco.

EFE Bomberos e integrantes de la policía de Morelia trabajan en la zona donde fue incendiado un autobús por presuntos integrantes del crimen organizado

La batalla por la herencia criminal

Una vez descabezado el cartel, la principal preocupación es la guerra interna por la sucesión. Alberto Peláez ha advertido que "el gran problema que puede haber ahora es esto, que precisamente haya una lucha por saber quién se va a quedar en la cabeza del cartel". Ya se habla de cinco posibles sustitutos, lo que augura un escenario de caos y violencia similar al que se vivió en Sinaloa con la guerra entre los Chapitos y el Mayo Zambada, que dos años después todavía continúa.

El gran problema que puede haber ahora es que haya una lucha por saber quién se va a quedar en la cabeza del cartel"

El periodista también ha apuntado a la presión de Estados Unidos como un factor clave en la decisión de la presidenta Sheinbaum de actuar. Según Peláez, cada vez que Donald Trump "tiembla o dice algo", el gobierno mexicano responde. "No le queda más remedio que hacer una entrega, que hacer una ofrenda de paz", ha afirmado, recordando que Trump ha amenazado con aumentar los aranceles si no se intensifica la lucha contra los carteles.

Aunque la situación en Jalisco parece haberse calmado, la tensión persiste. Peláez ha relatado cómo los negocios permanecen cerrados y las calles vacías por temor a "los malos". La ola de violencia que ha sumido a México tras la muerte del Mencho es un recordatorio de la fragilidad de la paz en un país donde, como ha señalado el tertuliano Manuel Marín, "el narco es un estado dentro del estado mexicano".