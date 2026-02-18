"La agricultura ha cambiado, hay menos trabajadores y se necesitan tractores más grandes que cuestan entre 30.000 euros y más de 400.000"

En el programa La Linterna de COPE, dentro del espacio Clases de Economía con la experta Pilar García de la Granja, se ha analizado un dato que revela mucho sobre la situación del campo español: las ventas de tractores crecieron un 30% en 2025. Se han comprado más de 13.000 de estos vehículos, siendo el segundo año consecutivo que la cifra aumenta. Para entender este fenómeno, el programa ha contado con Ignacio Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria (ANSEMAT).

Un mercado al alza

Ignacio Ruiz ha explicado que el mercado de tractores es el mejor indicador del sector de la mecanización. Este repunte llega tras una época de fuertes caídas, donde se llegaron a vender solo 8.000 unidades, una cifra impensable durante décadas. "Llevamos dos años de subidas, pero teniendo en cuenta que llevábamos tres o cuatro años, por no decir más, de bajadas", ha señalado Ruiz, atribuyendo la recuperación al ciclo de renovación natural del parque de maquinaria, que se sitúa entre cinco y diez años.

A este ciclo se ha sumado un factor determinante: las subvenciones. Según el presidente de ANSEMAT, el incremento de más de 100 millones de euros en las ayudas para la modernización de explotaciones en Andalucía ha provocado un "incremento impresionante" del mercado en esta región durante los últimos meses. Este auge ha supuesto acumular en solo un trimestre las ventas equivalentes a un año y medio, un factor que podría tener consecuencias en el mercado de este año.

El mercado de tractores es el indicador de cómo va el sector"

GOBIERNO DE CANTABRIA Tractor

La transformación del campo español

El cambio estructural de la agricultura en España es clave para entender la demanda de maquinaria. "La agricultura en España ha cambiado, hay menos trabajadores y se necesitan máquinas más grandes", ha afirmado Ruiz. Explotaciones cada vez más grandes y con menos personal requieren tractores más potentes y de mayor tamaño para poder trabajar la misma superficie de manera eficiente.

Esta necesidad se refleja en el precio, con una horquilla que va desde los 30.000 euros hasta más de 400.000 euros para un tractor nuevo. Los más caros, con potencias que superan los 400 caballos, son una minoría de unas 500 o 600 unidades. La mayoría de los tractores vendidos tienen menos de 150 caballos, pero la tendencia es clara hacia una mayor potencia. Una inversión que busca ser rentable, una preocupación constante en un sector que ha visto cambiar drásticamente su rentabilidad en los últimos 50 años.

¿Hay relevo generacional?

A pesar del aumento en las ventas, Ruiz aclara que la maquinaria agrícola en España no está, en general, anticuada. Sin embargo, la edad media del titular de las explotaciones influye directamente en la renovación de equipos. "La edad media del agricultor es la que es y tiene los equipos que tiene y ya no puede mirar en inversiones a largo plazo", ha comentado el experto.

La edad media del agricultor es la que es y tiene los equipos que tiene y ya no puede mirar en en versiones a largo plazo"

GOBIERNO DE NAVARRA Un tractor labrando

No obstante, el país ha realizado inversiones "impresionantes" en cultivos de alto valor como el viñedo y el olivar, que han impulsado las exportaciones agroalimentarias y requieren maquinaria moderna. Estas explotaciones han convertido a España en un ejemplo mundial en la producción de productos agrícolas de calidad, y seguirán necesitando tecnología punta en los próximos años.

El relevo generacional sigue siendo un reto, con una caída del número de trabajadores en la última década y pocos agricultores por debajo de los 35 años. Desde ANSEMAT, se ha puesto en marcha una estrategia para atraer talento joven a un sector complejo, marcado también por los recortes de ayudas como las de la PAC y por la competencia de terceros países, lo que ha llevado a los agricultores a exigir cláusulas espejo en acuerdos como el de Mercosur.