"Antes era una línea roja para los bancos; ahora 56.000 hipotecas se firman cada año a más del 80% del precio de la vivienda para que los jóvenes puedan acceder a ellas"

La periodista Pilar García de la Granja ha analizado la situación del mercado hipotecario en España en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE'. Según ha explicado a Jorge Bustos, los jóvenes que quieren comprar una vivienda se enfrentan a dos grandes problemas: los elevados precios de los pisos y la falta de ahorros para hacer frente a la entrada.

Tradicionalmente, la banca ha mantenido como línea roja no financiar más del 80% del valor de la vivienda, lo que obliga al comprador a aportar el 20% restante más los gastos de impuestos, notario y registro. Sin embargo, esta tendencia está cambiando. Según datos del Banco de España citados por la periodista, las hipotecas que superan ese 80% del valor de tasación han pasado de representar el 7,8% en 2024 al 11,2% en 2025.

García de la Granja ha matizado que, si bien es un termómetro de la situación actual, sigue siendo un porcentaje minoritario y está "muy lejos de cuando la crisis inmobiliaria de los años 2006 al 2010, que se daba el 100 o el 120 por 100 del valor del piso". No obstante, esta mayor flexibilidad, unida a la estabilidad de los tipos de interés, está animando a más familias a comprar.

Un esfuerzo cada vez mayor

Esta relajación en las condiciones crediticias choca con una realidad: el encarecimiento de la vivienda y el retraso en la edad de emancipación. La edad media para contratar una primera hipoteca en España se sitúa entre los 40 y los 45 años, con plazos de amortización de 25 a 30 años. Además, el precio medio de un piso de 90 metros cuadrados ha pasado de 150.000 euros a una horquilla de entre 178.000 y 188.000 euros, lo que obliga a un esfuerzo mayor para la entrada.

Si no se hace nada y solo se interviene, menos solución vamos a tener" Pilar García de la Granja Experta económica

Un mercado con dos caras

A pesar de las dificultades de acceso, el mercado vive un momento de gran actividad. Según datos del INE, el año pasado se concedieron más de medio millón de créditos para la compra de una casa, un aumento del 17,8% y el mayor volumen desde 2010. Para García de la Granja, la razón es una mejoría en las condiciones de acceso a la financiación, lo que ha provocado que "se vende todo lo que se mueve en cuanto hay una oportunidad".

Sin embargo, existen otras variables que explican la situación. El doctor en finanzas de Comillas ICAE, Luis Garvía, señala la paradoja de que, aunque España tiene las segundas hipotecas más baratas de Europa, el esfuerzo real para las familias es mayor. Según Garvía, "debemos de meter otras variables, la presión fiscal, por ejemplo, la inflación también, y, sobre todo, los salarios", que son más bajos que en los países del entorno.

Europa Press Documentación para la firma de una hipoteca

De la financiación al acceso

El análisis realizado en el programa 'La Linterna de COPE' concluye que se ha pasado de un problema de financiación a uno de acceso. Los expertos calculan que actualmente se necesitan siete años de ahorro solo para poder dar la entrada de un piso, en contraste con los cuatro que necesitaban generaciones anteriores. Aunque los tipos de interés en los 90 eran mucho más altos (en torno al 11% frente al 2,89% actual), "la vivienda cuesta ahora un 270 por ciento más", una subida que no ha ido en paralelo al crecimiento de los sueldos.

De cara a 2026, las previsiones apuntan a una ralentización en la firma de préstamos y una posible subida de los tipos de interés. Mientras tanto, la falta de oferta se mantiene como un factor clave que mantendrá los precios altos. Ante este panorama, Pilar García de la Granja concluyó su intervención en COPE con una advertencia: "Si no se hace nada y solo se interviene, menos solución vamos a tener", pidiendo que "a ver si a alguien se le ocurren ideas nuevas”.