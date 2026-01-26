"Con el acuerdo Mercosur - UE, ganan el sector de la automoción, maquinaria... La agricultura y la ganadería podrían perder algo, Europa puede hacer mucho para ayudarles"

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es un pacto "bastante importante y grande", que involucra a un bloque comercial de más de 700 millones de personas. Así lo ha explicado Jan Jonckheere, asesor de internacionalización y exportación para empresas y profesor de OBS Business School, en el programa 'La Linterna' de COPE. Según el experto, el tratado contempla reducir las tarifas en un 90% de los bienes de forma gradual, en un proceso que podría extenderse hasta el año 2040.

Beneficios económicos para Europa

En términos de cifras, Jonckheere ha señalado que la Unión Europea "podría casi doblar sus exportaciones" a los países del sur, pasando de 57.000 millones de euros a cerca de 113.000 millones. Para Mercosur, el aumento en las exportaciones hacia la UE sería de unos "9 o 10 billones de euros", lo que demuestra que es un pacto "totalmente beneficioso tanto para la Unión Europea y también para España", ha afirmado. Una rebaja arancelaria de este calibre implica que los productos pueden entrar al mercado a un precio menor, aumentando así la competitividad del exportador.

El miedo justificado del sector primario

A pesar de los beneficios, existe una fuerte polémica en torno al sector primario. Jonckheere ha reconocido que los agricultores y ganaderos europeos "tienen cierto miedo", que considera "justificado". El temor es que los productores de Mercosur puedan vender en la Unión Europea sin tener que cumplir las mismas y exigentes regulaciones, lo que podría producir un 'dumping' en las condiciones.

Recogida de aceituna

No obstante, el experto ha matizado que ambas partes "han hecho sus deberes". Por un lado, ha explicado que países como Brasil "han enviado bastante gente aquí a España, justo para estudiar cómo trabajan los agricultores, cómo son las regulaciones, y realmente están también bastante convencidos de que tienen que trabajar de la misma manera que en la Unión Europea" y respetar sus normas. Por otro, la UE ha preparado "medidas de salvaguardia" por si la importación de productos como la carne es excesiva o los precios caen demasiado.

Para Jonckheere, en este tipo de tratados "siempre habrán puntos de discusión", pero se debe avanzar. Aunque el acuerdo con Mercosur se encuentre en pausa para su revisión, la recomendación del experto es clara: "Yo creí que hay que darle la oportunidad para empezar, y después mirar un poco sobre la marcha y ir ajustando". Ha añadido que esto "es lo que casi siempre pasa con los tratados de libre comercio".

Alamy Stock Photo Oveja con cordero lechal

Ganadores y perdedores del acuerdo

El profesor de OBS Business School ha sido claro al identificar los sectores que salen ganando y perdiendo. "Sobre todo el sector industrial diría yo, todo que es automoción, maquinaria, pero también productos químicos", ha asegurado. Mientras, el punto "más dudoso es, efectivamente, en la agricultura, la ganadería. Ahí podían perder algo". Aun así, ha matizado que la UE "puede hacer mucho para ayudar a estos sectores en tema, bueno, de diversificación, de, pues, medidas ofensivas, etcétera".

Finalmente, Jan Jonckheere ha subrayado la importancia capital de la agricultura para los países sudamericanos, hasta el punto de ser una línea roja. "Claramente, es un tratado donde para Europa es importante la parte más bien industrial, y para Mercosur es importante la parte agrícola". Por este motivo, el sector primario no podía quedar fuera de la negociación, a diferencia de otros pactos como el que se negocia con India: "En el caso de Mercosur, esto no es posible, porque justo para los países de Mercosur, la parte de agricultura es muy importante. Por lo cual, si no fuera por esto, no habría acuerdo", ha concluido.