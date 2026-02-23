Margarita Robles, con Expósito, tras cuatro años de guerra en Ucrania: "Putin vulneró el derecho internacional con la invasión, tiene que acabar en los tribunales penales internacionales"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado en una entrevista en 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión a gran escala, que el conflicto en Ucrania "es nuestra guerra también". Según ha explicado, la contienda no solo busca defender la integridad territorial de un país soberano, sino que representa una defensa de "principios, valores, democracia y paz" frente a la "barbarie" de Putin. "Hoy era Ucrania, mañana puede ser cualquier país vecino a Rusia", ha advertido.

Robles ha reconocido que, aunque al principio de la guerra hubo un "sentimiento de solidaridad muy claro", con el tiempo la percepción de la amenaza ha disminuido en los países del sur de Europa. Sin embargo, ha insistido en que "la paz hay que trabajársela cada día" y ha recordado el "terror" que sienten países con frontera con Rusia, como los bálticos, Polonia, o los recién incorporados a la OTAN, Finlandia y Suecia.

El terrible coste humano de la barbarie

La ministra ha calificado la guerra como "especialmente cruel y dura", lamentando que nunca se sabrá la cifra real de muertos. Además de los fallecidos, ha puesto el foco en los heridos con "terribles amputaciones", algunos de los cuales han sido tratados en el Hospital Militar de Zaragoza, y en el inmenso daño psicológico de una población que lo ha perdido todo. Para muchos, vivir con planes de futuro es casi imposible.

La crueldad del conflicto se ha visto acentuada este invierno, que ha sido "muy duro". Robles ha señalado que los drones han cambiado la forma de hacer la guerra, pasando de las trincheras a la destrucción de instalaciones energéticas. Esto ha provocado que la población civil haya tenido que soportar temperaturas de "menos 25 grados, sin luz ni calefacción, en unas condiciones absolutamente terribles".

Hay un único responsable de estas masacres, que es Putin"

EFE El presidente ruso, Vladimir Putin

Un difícil camino hacia la paz

A pesar de los contactos internacionales, la ministra se ha mostrado "escéptica" sobre un pronto final dialogado. "Para Putin está teniendo muy poco coste, porque para él el valor de las vidas humanas, no ya de los ucranianos, sino incluso de los rusos, tiene muy poco valor", ha afirmado. Por ello, y aunque se sigue pidiendo reforzar el diálogo, Robles cree que la Unión Europea no puede "bajar la guardia" y debe seguir presionando por una "paz justa y duradera".

En este sentido, ha subrayado que cualquier solución debe ser liderada por los propios ucranianos. "Tienen que ser ellos. Han sido miles y miles de ciudadanos ucranianos los que han muerto, los que lo han perdido todo", ha recalcado, insistiendo en que "solamente los ucranianos pueden decir hasta qué punto están dispuestos a ceder" en una hipotética mesa de negociación.

Guerra híbrida y el rearme de Europa

Esta guerra, según Robles, ha demostrado la "vulnerabilidad" de las sociedades modernas frente a la guerra híbrida. Ha enumerado amenazas como los ciberataques, los sabotajes y la desinformación a través del "dominio cognitivo". "Esta guerra en el siglo veintiuno nos ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos", ha sentenciado.

SIERAKOWSKI FREDERIC El presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Esta nueva realidad justifica, para la ministra, la necesidad de "invertir en defensa, porque estamos invirtiendo en paz". Frente a quienes critican este aumento del gasto, Robles ha sido tajante: "A veces se nos echa en cara que hablamos de invertir en defensa y se dice 'son los señores de la guerra'. No, el señor de la guerra es Putin".

Quien invade Ucrania vulnerando el derecho internacional es Putin"

Para la titular de Defensa, "no puede haber ninguna equidistancia" en este conflicto. "Quien invade Ucrania vulnerando el derecho internacional es Putin. Quien está masacrando a la población civil en unas condiciones durísimas y muy crueles es Putin", ha afirmado, concluyendo que el presidente ruso "tiene que ir a los tribunales penales internacionales".

Finalmente, Robles ha puesto en valor la contribución de España, destacando dos proyectos. Uno es el "humano y apasionante" programa que acoge a familias de soldados ucranianos en la residencia militar de Castellón para "devolver una sonrisa a los niños". El otro es la formación de casi 9.000 combatientes ucranianos por parte de las Fuerzas Armadas en Toledo y otras localizaciones, una labor de la que ha contado una dura anécdota: "Del primer contingente, todos habían sido baja en combate, unos muertos, otros heridos".