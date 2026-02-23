"La sustracción de pruebas por parte de Adif en el accidente de Adamuz suena muy mal, son pruebas que tienden a esclarecer si hay responsabilidades penales en una tragedia como esta"

Adif se llevó pruebas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) de madrugada y sin autorización judicial. Así lo desvela un oficio de la Guardia Civil adelantado por ABC y El Mundo, un asunto que ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por el director del programa, Ángel Expósito, junto a los colaboradores Manuel Marín y Ángela Martialay. La polémica surge en torno a un siniestro que mantuvo interrumpida la alta velocidad durante semanas.

Según el informe, un empleado de Adif comunicó a los agentes que había recibido la orden verbal de un superior para trasladar "cupones con las soldaduras", unas piezas que podrían ser decisivas. Al conocer los hechos, la juez instructora amonestó a Adif y ordenó la restitución inmediata de los materiales sustraídos del lugar del siniestro.

Una gestión "lamentable"

El tertuliano Manuel Marín ha calificado el suceso como "muy grave", destacando que todo consta en un informe oficial del Instituto Armado. Aunque cabe la posibilidad de que no existiera "mala fe", sino un intento de proteger las pruebas de las inclemencias del tiempo, Marín ha señalado que "suena muy mal" porque se trata de "piezas de convicción" para "esclarecer si hay responsabilidades penales en una tragedia como esta". Un suceso que todavía genera una sensación sobrecogedora al pasar por la zona.

Un zorro no puede guardar las gallinas"

EFE Trabajos de retirada de las vías de los vagones del Iryo, este sábado en Adamuz

Para el colaborador, las pruebas no pueden estar en manos de la propia Adif. "Un zorro no puede guardar las gallinas", ha sentenciado, añadiendo que "incluso desde la perspectiva puramente estética es lamentable que esto haya ocurrido". La calidad de los materiales, como los de las soldaduras, es clave en la investigación.

Dudas sobre un "mero error"

Por su parte, la periodista Ángela Martialay ha mostrado su asombro, ya que "Adif conoce los protocolos". Ha explicado que, por la envergadura del accidente, era evidente desde el primer momento que el caso acabaría en una investigación judicial, por lo que le llama "poderosamente la atención que operarios de allí decidieran llevarse partes del material".

Me asombra que pueda ser un mero error o fruto de la confusión"

Jorge Zapata Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Martialay ha insistido en que en estos casos son los expertos quienes deben analizar el escenario, tomar fotografías y realizar los primeros exámenes periciales. Por ello, duda de la versión del despiste: "Me asombra que pueda ser un mero error o fruto de la confusión, porque en la Adif hay unos protocolos y son conocidos", ha concluido la colaboradora, a la espera de cómo evoluciona el caso.