Leandro, marinero jubilado: "Con el destructor Blas de Lezo buscamos a Estados Unidos en el 73. Teníamos 20 años y cuatro décadas después nos hemos juntado"

La sección 'la hora de los Fósforos' del programa 'Herrera en COPE', conducido por Alberto Herrera, ha servido de altavoz para una historia de reencuentro. Leandro, uno de los protagonistas, ha compartido la experiencia de su asociación de antiguos marineros de la dotación del destructor Blas de Lezo, un buque que participó en la guerra de Corea.

Este grupo de marineros fue a buscar el destructor a Estados Unidos en el año 73, cuando apenas tenían 20 años. Cuarenta años más tarde, la tecnología obró el milagro. "Después de 40 años, a través de las redes sociales, volvimos a juntarnos, nos encontramos unos a otros", ha explicado Leandro.

Encuentros por toda España

Desde ese reencuentro digital, la asociación ha formalizado sus lazos y ahora su principal actividad es organizar reuniones periódicas. Según ha relatado Leandro, "lo que solemos hacer es una reunión de todos los integrantes en todos los sitios de España".

La vida de la asociación transcurre también en el mundo virtual, donde su actividad se centra en la nostalgia y la historia naval. "Casi todo tiene que ver con eso, con los antiguos destructores que hemos traído de allá", ha comentado Leandro, quien también ha recordado que en total se trajeron cinco buques de características similares desde Estados Unidos.

Estos encuentros se han convertido en el corazón de la asociación, permitiendo a los antiguos compañeros de tripulación revivir su juventud y fortalecer los lazos forjados hace décadas. Cada año, la sede de la reunión cambia, recorriendo la geografía española para facilitar la asistencia de todos los miembros. Estos encuentros periódicos son la excusa para rememorar anécdotas y experiencias vividas a bordo, manteniendo viva la memoria del destructor Blas de Lezo.

La historia de este grupo no se limita solo al Blas de Lezo, sino que se extiende a los otros cuatro destructores de la misma clase que la Armada Española adquirió en aquella época. Este contexto naval compartido enriquece sus conversaciones, donde el recuerdo de maniobras navales y la vida en alta mar se mezcla con la nostalgia. De esta forma, no solo celebran su amistad, sino que también preservan una parte de la historia naval de España.

Leandro, portavoz improvisado del grupo, destacó el papel crucial que ha jugado la tecnología, pero también el esfuerzo personal detrás de la organización. "Al principio fue un goteo constante. Alguien encontraba a un compañero en Facebook, y este a su vez conocía a otro. Creamos un grupo de WhatsApp que hoy es un hervidero de fotos antiguas, noticias y, sobre todo, de planes para el próximo encuentro", detalla.

La organización de estas reuniones anuales es rotativa y supone un reto logístico que asumen con ilusión. La búsqueda activa de antiguos tripulantes sigue en marcha, utilizando registros de la Armada y el boca a boca digital para intentar localizar a los pocos que todavía faltan por unirse al grupo. Cada nueva incorporación es celebrada como una pequeña victoria contra el olvido, un tripulante más que vuelve a su puesto.