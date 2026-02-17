Julián, ingeniero agrónomo: "En 2003 nos quitaron un producto que ahora usa Argentina en su vino y que nos dijeron que estaba hecho a base de arsénico"

Las protestas de los últimos días, con cientos de tractores en ciudades como Madrid, han puesto de manifiesto el profundo malestar que vive el sector primario español. Agricultores y ganaderos, convocados por organizaciones como Unión de Uniones, protestan contra cuestiones como los posibles recortes en la Política Agraria Común (PAC) y, sobre todo, por el acuerdo comercial entre la UE y el bloque de Mercosur.

En este contexto de tensión, el testimonio de Julián, un ingeniero agrónomo y viticultor de la Mancha, en el programa 'Herrera en COPE' ha sacado a la luz uno de los mayores temores del sector. Tras reconvertirse a la agricultura ecológica por la progresiva prohibición de productos fitosanitarios en Europa, ahora se enfrenta a lo que considera una "competencia desleal".

Fernando Sánchez / Europa Press Manifestantes se concentran con tractores en el Paseo del Prado, a 11 de febrero de 2026

Un producto cancerígeno que aquí se prohibió en 2003

Julián ha denunciado públicamente que en países como Argentina se siguen empleando productos ilegales en Europa. "Nuestra uva, nuestro vino, no va a poder competir con el de Argentina, que siguen usando un producto que nos quitaron a nosotros en el 2003, que era un producto cancerígeno a base de arsénico", sentenció. El agricultor expresó su total desconfianza en los controles a las importaciones: "¿Quién va a controlar eso? Eso es lo que no nos fiamos".

Nuestro vino no va a poder competir con el de Argentina, que siguen usando un producto que nos quitaron a nosotros en el 2003" Julián Ingeniero agrónomo

Las consecuencias económicas son una de las preocupaciones centrales para el sector. Julián señaló que, cuando la economía no marcha bien, los consumidores "van al supermercado a por el producto más barato", y ahí el producto español no puede competir en igualdad de condiciones. Esta situación, podría derivar en el desplazamiento del producto nacional y crear una "suerte de monopolio en el que luego puedan subir los precios", un riesgo que también apuntó el conductor del programa, Alberto Herrera.

El campo se vacía

Este problema se enmarca en una crisis mucho mayor: la paulatina desaparición de las explotaciones agrarias y ganaderas. Julián se hizo eco de las palabras de un comunicante anterior, un ganadero de Ciudad Real, para ilustrar el desolador futuro: "En su pueblo había un montón de ganaderías, ahora cada vez hay menos, cuando no esté él no habrá ninguna". Una realidad que él también vive en su propio pueblo, donde "había otros 15 o 20 ganaderos y ahora no hay nadie".

La sensación de abandono se extiende también a la esfera política. Durante el programa, se señaló la desconexión de muchos de los eurodiputados que votan estas leyes con el mundo rural. "Lo más que ha visto el campo es los domingos cuando ha salido a merendar en el parque", criticó Herrera.

Dejar en la picota a los agricultores

El comunicador Carlos Herrera también ha analizado la situación, calificando el acuerdo con Mercosur como un pacto que "supone dejar en la picota a los agricultores y ganaderos de España". Según su análisis, el acuerdo prioriza la venta de productos manufacturados europeos, como coches, a Sudamérica, a costa de sacrificar al sector primario con unos productos que no tienen que "sufrir esta regulación".

Las reivindicaciones del sector son claras, pero el futuro se presenta complicado. Otro agricultor, Álvaro Gavilanes, resumía así la crítica situación respecto a las ayudas europeas: "Si recortan el 22 por ciento de la PAC, tenemos que poner dinero por trabajar, tendríamos que abandonar". Mientras, muchas voces como la de Carlos Herrera apelan a que los consumidores tomen un papel activo: "Esto es tan fácil como mirar el origen de los productos".