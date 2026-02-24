COPE
En Imagin, el neobanco de CaixaBank, impulsan la educación financiera como la mejor herramienta para el futuro de nuestros jóvenes

Escucha la sección de Caixabank de este martes 24 de febrero

¿Sabías que los estudiantes españoles aún están por debajo de la media en competencias financieras? 

En Imagin, el neobanco de CaixaBank, impulsan la educación financiera como la mejor herramienta para el futuro de nuestros jóvenes. Por eso, a través de imaginAcademy, han lanzado el programa "Finanzas en el aula" para centros educativos.

 ¿El objetivo? Que jóvenes de entre 12 y 17 años aprendan conceptos básicos, eviten fraudes y desarrollen hábitos de ahorro e inversión saludables.

 ¿El alcance? Ya cuenta con más de 250 centros suscritos y 6.000 alumnos formándose con este programa a través de una plataforma digital de forma fácil y práctica.

¡imagin apuesta por el talento y la seguridad financiera de las nuevas generaciones! 

