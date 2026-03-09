Trump anuncia que levantará sanciones al petróleo para mitigar los precios

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que su Administración trabaja para levantar algunas sanciones al petróleo con el objetivo de mitigar la escalada de precios de la energía. El mandatario ha agregado que, “cuando llegue el momento”, la Marina estadounidense podría escoltar a los petroleros “si fuera necesario” para garantizar el suministro.

La medida llega después de que trascendiera que la Casa Blanca se había planteado también aliviar las sanciones a Rusia, según informaron a la agencia Reuters tres fuentes cercanas a la planificación. El objetivo sería aumentar la oferta mundial de crudo ante las interrupciones en los envíos desde Oriente Próximo por la expansión del conflicto.

Caída del petróleo y euforia en Wall Street

Los mercados han reaccionado con euforia a las palabras de Trump. Wall Street, que había llegado a caer un 1,5% en la apertura, ha revertido su tendencia y ha cerrado con una subida del 0,7%. El precio del petróleo ha experimentado una notable bajada: el West Texas Intermediate, de referencia en EE UU, cotiza por debajo de los 90 dólares tras haber rozado los 120, mientras que el Brent europeo se sitúa en 88,5 dólares.

DPA vía Europa Press Un buque petrolero atracado junto a tanques de almacenamiento de petróleo en Hong Kong

Una guerra "prácticamente terminada"

La relajación en los mercados se debe, en gran parte, a la afirmación del presidente de que el conflicto bélico ha concluido en su mayor parte. En una entrevista con la cadena CBS, el mandatario ha asegurado que la ofensiva va “muy por delante” del pronóstico inicial. "Creo que la guerra está prácticamente terminada", ha declarado.

En la misma línea, Trump ha presumido de haber reducido la capacidad militar de Irán de forma drástica. "No tienen radares, ni telecomunicaciones, [...] ni líderes. Podíamos dejarlo aquí o ir más allá, y vamos a ir más allá", ha aseverado, insistiendo en que han "noqueando muy rápido a Irán" y hundido 51 de sus barcos.

El presidente también ha afirmado que está "considerando" tomar el estrecho de Ormuz y ha lanzado una dura advertencia a Teherán en una entrevista con la CBS: "Ya han disparado todo lo que tenían, y más les vale no intentar ninguna tontería o será el final de ese país".

Contactos diplomáticos a varias bandas

El presidente estadounidense también ha mantenido contactos con su homólogo ruso, Vladímir Putin. En su primera conversación del año, ambos líderes han dialogado durante cerca de una hora sobre la crisis en Oriente Próximo, el cierre del estrecho de Ormuz y la situación en Venezuela, según ha informado el Kremlin, que ha calificado la charla de "seria, franca y constructiva".

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Por su parte, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha comunicado que China, Rusia y Francia se pusieron en contacto con Teherán para tratar la posibilidad de un alto el fuego. La primera condición que ha puesto el Gobierno iraní para una posible tregua es el cese completo de los ataques contra el país.

En el ámbito internacional, la Unión Europea se ha ofrecido para la mediación y se plantea reforzar sus operaciones de defensa marítima en la zona. Mientras, Australia ha anunciado el envío de misiles a Emiratos Árabes Unidos y el despliegue de un avión de vigilancia militar para proteger a la población civil de lo que ha denominado "ataques no provocados de Irán".