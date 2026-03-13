EEUU autoriza la compra de petróleo ruso ya embarcado para estabilizar los precios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este jueves una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques. La decisión, comunicada por EFE, busca "incrementar el alcance global al suministro existente" a pesar de las sanciones impuestas a Moscú por la guerra de Ucrania y en un contexto de aumento de los precios del crudo.

Una medida de alcance limitado

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha anunciado en redes sociales que "esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso". La autorización temporal, según Bessent, se debe a que Moscú "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

Desde el Tesoro se ha destacado que las "políticas energéticas del presidente Donald Trump han impulsado la producción de petróleo y gas de Estados Unidos a niveles récord, lo que ha contribuido a la reducción de los precios del combustible para los estadounidenses trabajadores".

El estrecho de Ormuz, en el foco

Esta decisión llega en un momento de máxima tensión en los mercados, con el barril de Brent, de referencia en Europa, rozando los 100 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se sitúa en 96 dólares. Bessent ha calificado la situación como "una perturbación temporal que, a largo plazo, beneficiará enormemente a nuestra nación y a nuestra economía".

El mercado de hidrocarburos se ha visto sacudido por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que circula cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo. Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, y la posterior respuesta de Irán, el tráfico marítimo en la zona se ha reducido drásticamente en medio de reiterados ataques a buques.