Alandete, sobre la nueva amenaza de Trump a España: "Sánchez se ha convertido en este momento a nivel internacional en la cara de la oposición a esta misión"

En el programa 'La Linterna', el analista David Alandete ha desgranado desde la Casa Blanca la última hora sobre la relación entre Donald Trump y España. A preguntas de COPE, el expresidente Donald Trump no ha querido entrar en detalles sobre la propuesta del influyente senador Lindsey Graham de sacar a Estados Unidos de las bases de Morón y Rota, pero sí ha dejado claro su malestar con el Gobierno español.

El malestar del expresidente se centra en la negativa de España al uso de las bases compartidas para cualquier operación relacionada con la misión en Irán y en la, a su juicio, escasa aportación a la OTAN. Trump considera que España se beneficia de la alianza atlántica sin aportar lo que le corresponde en gasto militar.

La nueva figura de Sánchez

Según Alandete, esta situación le ha dado a Pedro Sánchez la oportunidad de erigirse como el líder antiTrump a nivel internacional. Este posicionamiento le ha valido el reconocimiento de políticos, partidos y medios de comunicación de izquierdas en Estados Unidos. "Sánchez se ha convertido en este momento, a nivel internacional, en la cara de la oposición a esta misión", ha señalado el analista.

Amenazas en el aire

Entre las declaraciones del exmandatario, se encuentra la nueva amenaza de Trump a España, que incluye un posible corte del comercio aunque de momento no tiene traducción práctica. También ha sugerido la imposición de aranceles, una medida que tendría que aplicarse a toda la UE, o incluso la expulsión de la OTAN, algo que los estatutos no contemplan.

El malestar de Trump con España no es nuevo. El expresidente insiste en que España se resiste a incrementar el gasto militar, un asunto que el Gobierno español ha criticado mientras afronta otras prioridades. Desde hace tiempo, Trump sostiene que España es de los miembros de la OTAN que "más se beneficia y menos aporta en porcentaje de su producto interior bruto".

Mensajes contradictorios

Todo esto ocurre mientras la misión militar de Irán se alarga, suma bajas estadounidenses y carece de un fin y objetivos claros. El propio Trump envía mensajes contradictorios sobre su desenlace, barajando desde una victoria rápida a negociaciones con los ayatolás o la destrucción total de sus arsenales militares.

A pesar de la tensión, Trump ha querido hacer una distinción que, según Alandete, repite a menudo. El analista ha recordado en COPE que el expresidente suele identificar los puntos débiles de sus adversarios para presionarlos. En este sentido, ha afirmado que "la gente de España le parece maravillosa, pero sus líderes, no tanto", dejando la puerta abierta a futuras negociaciones pero manteniendo la presión sobre el Ejecutivo.