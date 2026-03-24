Sheila, emprendedora en un pueblo de 157 habitantes de la España vaciada: "Los inviernos son duros, no hay gente e intento sobrevivir como puedo"

La historia de Sheila Ubierna Moradillo es la de una apuesta personal por el entorno rural. Esta joven farmacéutica, que había orientado su carrera hacia la industria, decidió dar un giro a su vida para emprender y hacerse cargo de la farmacia de Villamayor de los Montes, un pequeño pueblo de Burgos con apenas 157 habitantes empadronados.

"Soy una persona un poco atrevida, por así decirlo, y decidí emprender y meterme en este camino", explica sobre la oportunidad que le surgió a través de una amiga.

Aunque reside en Burgos capital, su conexión con el campo viene de lejos. "Nací en un pueblo", recuerda Ubierna, que pasó gran parte de su infancia en ese ambiente. Para ella, los pueblos son "fundamentales" y considera "superbonito que sigan existiendo". Esta convicción es el motor que la impulsa a promover la actividad en la conocida como España vaciada, un territorio que, según lamenta, tiende a la desaparición.

Una figura sanitaria clave

En una localidad tan pequeña, la farmacéutica se ha convertido en una figura esencial para sus vecinos. Es el único personal sanitario que está presente a diario, de lunes a viernes, ya que el médico y la enfermera solo acuden dos veces por semana. Esta circunstancia la convierte en un referente constante para la comunidad. "Muchas personas acuden a ti por todo, en general", detalla.

Eres como su único recurso sanitario durante todos los días de la semana" Sheila Ubierna Moradillo Farmacéutica

Este rol implica ofrecer una atención farmacéutica totalmente personalizada. A diferencia de una botica en una gran ciudad, con un alto volumen de gente de paso, en Villamayor conoce perfectamente a cada paciente.

"Llevas el seguimiento del paciente al 100 por 100, sabes toda su patología y cómo ayudarles a mejorar y a tomar los medicamentos adecuadamente", afirma. Un servicio que califica de "súper gratificante" por la confianza que los vecinos depositan en ella.

COPE Farmacia de Villamayor de los Montes

Reparto a domicilio y redes sociales para sobrevivir

Sheila está al frente de la farmacia de 11:30 a 17:30. Al terminar, ella misma se encarga del reparto de medicación a varios pueblos colindantes como Torrecilla del Monte, Montuenga o Madrigal del Monte, facilitando el acceso a los fármacos a personas mayores sin vehículo. Todo lo hace sola, una labor que, pese al esfuerzo, le merece la pena por su carácter vocacional.

Sin embargo, no todo es fácil. "Los inviernos son duros porque hay poca gente", confiesa. De los 157 empadronados, no todos residen en el pueblo durante el invierno, lo que complica la viabilidad del negocio. Por ello, reclama a las administraciones "ayudas reales que lleguen" para que los negocios en el entorno rural no se cierren y se pueda frenar la despoblación.

Consciente de los desafíos, Sheila ha buscado alternativas para asegurar el futuro de la farmacia, que regenta desde hace un año y medio. Se ha lanzado a las redes sociales, con un perfil en Instagram (farmaciarural_sheila) que ya roza los mil seguidores, donde promociona productos y gestiona pedidos por WhatsApp. Además, realizó una reforma del local para hacerlo "más bonito y más acogedor" y ha colocado carteles en los pueblos cercanos para dar a conocer sus servicios.

Animo a la gente a que se arriesgue y lo haga" Sheila Ubierna Moradillo Farmacéutica

COPE Sheila Ubierna, farmacétucia en Villamayor de los Montes

La farmacia de Sheila Ubierna en Villamayor de los Montes no es un caso aislado: forma parte de un grupo de ocho negocios del medio rural que han recibido apoyo de SODEBUR para garantizar su continuidad. En total, se repartieron 145.000 euros entre bares, bazares, explotaciones agrarias, gestorías y farmacias.

Estos apoyos buscan mantener vivos los servicios en los pueblos y fomentar el relevo generacional de pequeños negocios. Para quienes estén interesados en conocer otros traspasos de negocio en la provincia de Burgos, FAE mantiene un listado actualizado en su web: negociosburgos.es, donde se pueden consultar las oportunidades disponibles.

Pese a las dificultades, Sheila Ubierna Moradillo lanza un mensaje de optimismo. Anima a otros jóvenes a emprender en el medio rural, un entorno que describe como "maravilloso" y "agradecido". "Emprender es difícil, el mundo de autónomo es difícil, tampoco voy a engañar a nadie, pero es muy bonito", sostiene.

Su filosofía es clara: "Te puedes equivocar, pero quedarte con las ganas de hacer algo es peor". Un llamamiento a la acción, tanto para emprendedores como para las instituciones, de las que espera subvenciones para garantizar el relevo generacional y que los pueblos no "se hundan".