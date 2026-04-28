Chema Martínez, atleta: "Me he puesto la cinta al ritmo de Sabastian Sawe y he aguantado 30 o 40 segundos, es salvaje el récord del mundo de maratón"

El mundo del atletismo ha vivido un momento histórico con el nuevo récord del mundo de maratón logrado por Sabastian Sawe, que ha pulverizado la mítica barrera de las dos horas. El atleta y colaborador de 'El Partidazo de COPE', Chema Martínez, ha analizado esta gesta en el espacio 'Km42', confesando su incredulidad inicial y la posterior admiración ante un hito que consideraba lejano. Martínez, que se había mostrado escéptico en programas anteriores, ha calificado el logro como algo único.

Para comprender la magnitud de la hazaña, Chema Martínez ha llevado a cabo una prueba personal. Tras calentar durante ocho kilómetros, se subió a una cinta de correr para intentar mantener el ritmo del récord, superior a los 21 kilómetros por hora. El resultado demuestra la dificultad extrema de la marca: "Me he puesto la cinta y te puedo asegurar que he aguantado 30 o 40 segundos al ritmo del récord del mundo", ha explicado. El atleta ha confesado que tuvo que agarrarse porque no tenía más fuerza, concluyendo que "es un ritmo que realmente es salvaje".

Una gesta para la historia

El logro de Sawe es, en palabras de Martínez, una de las "cosas más salvajes" que ha visto en el deporte. El atleta ha destacado el increíble final de carrera del maratoniano, corriendo los últimos dos kilómetros a un ritmo de 2:40. La gesta se vuelve aún más impresionante al considerar que no fue el único en lograrlo: Hegelcha, en su debut en la distancia, también bajó de las dos horas. "Que debutes en una maratón, que bajes de las 2 horas y que seas un actor secundario, es tremendo", ha comentado Martínez sobre un hito que ya es historia del maratón.

Ha sido de las cosas más salvajes que he podido ver"

EFE Sebastian Sawe, de Kenia, posa tras ganar el Maratón de Londres con un récord mundial y el primer tiempo por debajo de las dos horas (1:59:30 h) durante el Maratón de Londres en Londres, Gran Bretaña.

Ante un récord de esta dimensión, siempre surge el escepticismo, pero la figura de Sabastian Sawe cuenta con un fuerte compromiso contra las trampas. Hace un año, el propio atleta pidió a la Unidad de Integridad del Atletismo que le sometieran a 25 controles antidopaje aleatorios adicionales a los obligatorios. Sawe se comprometió a retirarse si daba positivo, afirmando que "el dopaje es un cáncer absoluto del mundo del deporte".

El dopaje es un cáncer absoluto del mundo del deporte"

EFE Sabastian Sawe, de Kenia, gana el Maratón de Londres con un récord mundial y el primer tiempo por debajo de las dos horas en un maratón, con 1:59:30 h, durante el Maratón de Londres en Londres, Gran Bretaña.

La tecnología detrás del récord

La tecnología también ha jugado un papel clave en esta marca histórica. Sawe y Hegelcha corrieron con las Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, unas zapatillas de apenas 97,2 gramos cuyo precio ronda los 500 euros. Este modelo cuenta con una espuma más porosa para aligerar peso, un upper minimalista y una placa de carbono circular, una variación respecto al diseño tradicional de la marca.

Según ha explicado Chema Martínez, que pudo probarlas, estas zapatillas ofrecen una mejora del 1,6% de eficiencia respecto a su predecesora, lo que en una maratón es "algo tremendo". Se trata de "la tecnología llevada a su máximo esplendor", aunque con una durabilidad muy limitada: están diseñadas para durar "apenas un entrenamiento, la maratón y poco más". El hito de Sawe es considerado por muchos como la gran noticia deportiva del año.

Futuro y una celebración austera

Tras su victoria, Sawe ya mira al futuro y ha afirmado que se ve capaz de bajar a 1:58, con el maratón de Berlín en septiembre como posible escenario para un nuevo intento. A pesar de la magnitud de su logro, la celebración fue de lo más sencilla, según se comentó en 'El Partidazo de COPE'. El atleta cenó "arroz con pollo, una botella de agua y me fui a dormir", una austeridad que contrasta con la emoción de una historia de superación como la suya.

La increíble marca de Sawe ha eclipsado otros grandes resultados del fin de semana, como el récord del mundo femenino batido por Tigist Assefa, quien también corría con el revolucionario modelo de zapatillas. Desgraciadamente, su hito ha pasado a un segundo plano ante la proeza de ser el primer hombre en romper la barrera de las dos horas en un maratón oficial.