"La civilización nace con el nacimiento de la enfermería, con el cuidar a otro, la primera señal es un hueso roto y cicatrizado"

José Ramón Alonso, catedrático de Biología Celular y autor de 'Historia de la enfermería', ha revelado en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE una perspectiva que redefine el origen de la sociedad. Según Alonso, la primera señal de civilización no es una herramienta o una vasija, sino un hueso roto y cicatrizado, una prueba de que el cuidado hacia los demás es el verdadero pilar de la humanidad.

La civilización nace con el nacimiento de la enfermería, con el cuidar a otro"

Alamy Stock Photo Estudiantes de enfermería cuidan a un maniquí que yace en una cama de hospital en Zamora

Esta idea, que vertebra su obra, parte de una anécdota de la antropóloga Margaret Mead. "En la naturaleza cualquier ser que tiene de repente una pata herida va a fallecer", explica Alonso. Un fémur soldado implica que "durante semanas alguien estuvo cuidando a esa persona", proveyéndole alimento y asistencia. Por ello, concluye que "la civilización nace con el nacimiento de la enfermería, con el cuidar a otro", un hito muy anterior a la historia escrita.

El cuidador en las civilizaciones antiguas

La figura del cuidador no es nueva. José Ramón Alonso señala que existen registros en civilizaciones como la antigua Grecia, China y la antigua Roma, donde "parece que hay alguien que lleva siempre una caja de vendajes". Se distinguían ya dos perfiles: uno de alto conocimiento, similar al médico actual, y otro dedicado a la "atención mucho más constante, muy a al lado de la cama del enfermo".

Contrario a la creencia popular, los cuidadores no siempre eran mujeres. "En la India son hombres, y en algunos otros casos es mixto", aclara el autor. Sin embargo, la enfermería se consolidó como uno de "los caminos para la profesionalización de la mujer más aceptados". Esto, según Alonso, ha generado un reto social pendiente: "hemos asumido mucho mejor a las mujeres en el mundo laboral que a los hombres en el mundo de los cuidados".

Hemos asumido mucho mejor a las mujeres en el mundo laboral que a los hombres en el mundo de los cuidados"

Getty Images Enfermera cuidando a un paciente

Una profesión de ciencia y empatía

La historia de la enfermería es también una historia de riesgos y protección. Alonso recuerda imágenes de la pandemia de gripe de 1918, con enfermeras usando telas como mascarillas, o incluso "máscaras de gas para defenderse de los gases tóxicos" en esta Primera Guerra Mundial. Es una profesión que ha estado "en el campo de batalla, muchas veces en primera línea" y que, a día de hoy, sigue asumiendo peligros para atender a sus pacientes.

El cuidado enfermero moderno se sigue rigiendo por principios como los de Virginia Henderson y sus 14 necesidades básicas. Este modelo no solo abarca lo físico, como comer o respirar, sino también las emociones, temores y opiniones del paciente. Se trata de "atender al bienestar de esa persona", garantizando que "se sienta respetado, que pueda tomar decisiones, que esté bien informado".

El libro de Alonso lleva por lema "la historia de la profesión que sostiene al mundo cuando ninguna otra puede hacerlo". Para el catedrático, la alta especialización y el nivel científico no están reñidos con la humanidad y la empatía, sino que son partes "de una misma figura". La enfermería ha sabido combinar "unas manos firmes y con capacidad de decisión, pero también con unos valores personales que a todos nos han llegado al corazón".

El reto de la humanización en la medicina

Finalmente, Alonso reflexiona sobre la importancia de la capacidad empática en las profesiones sanitarias. Relata la preocupación de un colega, profesor de medicina, que dudaba de la empatía de sus brillantes estudiantes. En este sentido, las enfermeras son "un ejemplo muy cercano" en la humanización de la medicina. Como concluye el experto, "los mejores médicos saben la importancia que tiene estar rodeada de las mejores enfermeras, sin ninguna duda".