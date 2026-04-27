La violencia no es el camino

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido un nuevo intento de magnicidio, el tercero desde 2024. En este caso ha sido un hombre armado que ha intentado irrumpir en el salón de un hotel en Washington, donde se estaba celebrando la gala de corresponsales de la Casa Blanca. Parece ser que se trataba de un hombre que tenía la intención de atacar contra altos funcionarios de la Administración, además de atentar contra la vida de Donald Trump.

Afortunadamente el incidente se ha quedado solo en un susto enorme sobre el que conviene reflexionar. En primer lugar, el agujero en la seguridad del Presidente Trump vuelve a ser alarmante. Se ha actuado a tiempo pero podría haber sido una tragedia. Por otra parte, Donald Trump, casi inmutable ante lo sucedido, ha vuelto a mostrar hasta qué punto es capaz de crecerse en estas circunstancias.

Y por último, sin duda lo más relevante, es que hay ser absolutamente firme en la condena de la violencia. No hay excusas y buena parte de las redes sociales, convertidas de nuevo en un estercolero, incluso lamentando que el terrorista no haya conseguido sus objetivos, son condenables, sin excusa alguna. Como han dicho los principales líderes políticos españoles, esta vez sí todos a una, la violencia sólo engendra violencia y nunca puede ser el camino para tratar de solucionar ninguna diferencia de carácter político.